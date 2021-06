Razer Opus X : le prochain casque sans fil abordable à réduction de bruit active fuite en images

Razer a lancé l’année dernière l’Opus, son tout premier casque audio sans fil à réduction de bruit active. Certifié THX, le casque Opus n’est pas majoritairement destiné aux joueurs comme les autres casques de la marque. Il peut tout à fait être utilisé au quotidien pour regarder des films et écouter de la musique.

Le design du Razer Opus X – Crédit : XDA Developers

En plus de bénéficier de la réduction de bruit active, le Razer Opus a l’avantage d’être proposé à 209,99 €, ce qui n’est pas un prix surprenant pour un casque ANC. Ainsi, Razer a rencontré du succès avec son casque Opus et il semblerait bien qu’il ait prévu de sortir prochainement un nouveau modèle pour compléter la gamme.

Le casque Razer Opus X serait décliné en 5 modèles différents

Nos confrères de XDA Developers ont découvert l’existence de l’Opus X dans une nouvelle mise à jour de l’application Razer Audio sur Google Play. La version 3.2.0.924 de l’application liste les appareils avec lesquels elle est compatible. Parmi les écouteurs et les casques, il y a aussi la mention de l’Opus X. Cependant, ce casque n’est ni sorti ni annoncé par Razer.

En fouillant un peu plus, XDA Developers a trouvé que le nom de code du prochain casque est « samantha_t2 ». L’application indique au total 5 modèles : X Edition, Black Edition, Green Edition, Mercury Edition et Quartz Edition. Cerise sur le gâteau, des images du casque ont même fuité. Nous avons effectivement plusieurs images de l’Opus X en Quartz, Green et Mercury, mais nous n’avons pas les aperçus des X Edition et Black Edition.

Outre les images, la mise à jour de l’application Razer Audio n’a pas livré de détails supplémentaires sur l’Opus X. D’après les images qui ont fuité, le casque audio sera équipé du même port USB-C et des mêmes boutons que l’Opus actuel.

Enfin, il y a fort à parier que l’Opus X sera une version plus abordable et peut-être plus compacte de l’Opus. En effet, Razer sort régulièrement les modèles X de ses produits phares. C’est par exemple le cas du Razer Kraken qui coûte 79,99 €. Il est plus imposant que le Razer Kraken X à 59,99 €. Quoi qu’il en soit, Razer n’a pas encore commenté officiellement cette découverte de XDA Developers.

