Ready Player Two : la suite du film de Splielberg disponible en livre dès novembre 2020

Ready Player One va bientôt avoir droit à une suite, pour l’instant en livre. Le second chapitre du roman de science-fiction à succès d’Ernest Cline sortira en effet en novembre prochain.

Avec Ready Player One, le maître Steven Spielberg a une nouvelle fois fait réussit à transformer une œuvre littéraire en blockbuster mondial. Car Ready Player One est avant tout un roman, écrit par l’écrivain américain Ernest Cline. En attendant d’avoir une suite au cinéma, les fans du premier opus pourront bientôt découvrir la suite des aventures de Wade Watts dans un second livre.

Crédit : Warner Bros./Amblin Entertainment

La maison d’édition Ballantine Books a en effet annoncé hier la sortie de Ready Player Two. Ce nouveau roman est prévu pour le 24 novembre aux États-Unis. On ignore encore la date de sortie en France. La publication en version française du premier tome avait pris deux ans. Étant donné le succès du film de Spielberg au box-office, il est cependant fort probable que le délai soit cette fois beaucoup moins long.

Ready Player One : le début d’une saga ?

Avant même la sortie du film, Ernest Cline, très enthousiaste à l’idée de voir son œuvre portée à l’écran par Spielberg, évoquait déjà l’idée d’une franchise. L’auteur avait d’ailleurs fait référence à Jurassic Park, roman de Michael Crichton devenu une des sagas les plus populaires de l’histoire du cinéma. Pour l’instant, Steven Spielberg n’a cependant pas confirmé qu’il adapterait la suite de Ready Player One. Mais le prolifique réalisateur est toujours plein de projets, et l’hypothèse n’est donc pas à écarter.

Le premier livre avait néanmoins reçu lui aussi un très bon accueil lors de sa sortie. Publié en 37 langues, Ready Player One est désormais une référence pour tous les geeks et fans de pop culture. Le roman suit le personnage de Wade Watts dans l’Oasis, un univers virtuel dans lequel les humains se plongent pour échapper à une société dans laquelle règnent guerre, pauvreté et problèmes climatiques.

Le second livre intitulé Ready Player Two sera composé de 384 pages. La version anglaise est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site d’Amazon.

Source : Collider