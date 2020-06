Red Dead Redemption : vers un remaster sur Xbox Series X et PS5 ?

Sorti en 2010 sur Xbox 360 et PlayStation 3, Red Dead Redemption a connu un véritable succès. Il est même considéré comme étant le septième meilleur jeu de la console de Microsoft et le cinquième meilleur jeu de celle de Sony. Son succès est tel que le véritable premier jeu de la série, Red Dead Revolver (2004), est bien souvent complètement oublié. Pour la majorité des joueurs, Red Dead Redemption est le premier titre de la franchise.

Crédit : Rockstar Games

Certains le trouvent même meilleur que le deuxième opus que vous connaissez très certainement déjà, Red Dead Redemption II. Celui-ci est sorti huit ans après sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs ont même eu le droit à une version PC en 2019, un an après sa sortie sur consoles. Révolutionnant les jeux en monde ouvert, Red Dead Redemption II est d’ailleurs devenu l’un des jeux les plus vendus de tous les temps.

Red Dead Redemption 2 bientôt sur Nintendo Switch ?

Red Dead Redemption bientôt en 4K à 60 FPS ?

Depuis sa sortie, Red Dead Redemption II fait de l’ombre à l’original Red Dead Redemption. Et pour cause, ce dernier n’a jamais eu la chance d’avoir sa version PC. De plus, à quelques mois de la sortie des consoles next-gen, la PS3 et la Xbox 360 se font encore plus obsolètes. Si Rockstar Games n’intervient pas, Red Dead Redemption pourrait bien tomber dans l’oubli très prochainement.

GTA 6 : Rockstar Games prévoit un lancement en 2023 ?

Heureusement, ce n’est pas près d’arriver si l’on en croit la fuite anonyme publiée sur 4chan et relayée par CCN. Celle-ci affirme que Rockstar est en train de complètement refaire le jeu pour une sortie sur la Xbox Series X et la PlayStation 5. Le studio pourrait donc ne pas se limiter à un remaster et plutôt se diriger vers un remake. En effet, les graphismes et performances seront bien évidemment améliorés pour la neuvième génération de consoles de jeux vidéo, mais ce n’est pas tout. Apparemment, Rockstar irait même plus loin en empruntant des aspects du gameplay de Red Dead Redemption II. Il y aurait par exemple davantage de missions secondaires et la possibilité de pêcher.

Bien entendu, cette fuite est à prendre avec des pincettes. Rockstar n’a pas encore officiellement confirmé un remaster ou remake de Red Dead Redemption. Si le studio prévoit en effet de sortir ce jeu culte sur les consoles next-gen, ce serait une excellente nouvelle pour la communauté des passionnés du jeu western. L’histoire de Red Dead Redemption II se termine en effet là où commence celle du jeu original. Les nouveaux joueurs pourraient donc profiter de l’histoire en entier.

Après GTA 6, Rockstar ferait un jeu médiéval

Source : Screen Rant