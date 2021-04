Regardez en vidéo comment un éclair peut détruire un arbre en un clin d’œil

Dans une incroyable vidéo qui a été prise d’assaut sur Internet, on voit la foudre frapper un arbre et le détruire complètement. Le service météorologique national (NWS) de Green Bay, dans le Wisconsin, a partagé la vidéo de l’événement sur son compte Facebook officiel.

« Quand le tonnerre gronde, allez à l’intérieur. », a écrit le National Weather Service sur sa publication, exhortant les gens à rester en sécurité quand il y a de la foudre. Quand on voit la violence du choc, on comprend mieux pourquoi.

Source : National Weather Service

La vidéo montrant un éclair détruisant un pin a été prise devant la Wautoma High School. Selon la directrice de l’école, Jennifer Johnson, personne n’a été blessé par la foudre et l’école n’a subi aucun dommage.

De plus, elle a expliqué que l’incident s’est produit vers 8h30, au moment où les élèves de 9e et 10e année se préparaient à passer un test. Elle a ajouté que les élèves étaient « distraits, mais excités » de voir ce qui s’est passé.

L’éclair désintègre l’arbre en un rien de temps

Dans le clip de 18 secondes, on voit le pin au milieu du terrain être frappé par la foudre et prendre feu avant de tomber sur le sol. « On ne sait jamais quand la foudre va frapper, alors allez à l’intérieur. », a posté l’agence. Par conséquent, elle conseille aux spectateurs de tenir compte de ce conseil la prochaine fois qu’ils entendront le tonnerre.

Il y a moins d’une chance sur un million de se faire frapper par la foudre, mais les conséquences peuvent être léthales. Des scientifiques français ont déjà annoncé travailler sur un système permettant de contrôler la foudre. Cela va s’avérer compliqué, sachant que la foudre ne frappe pas à un endroit prédéterminé. En effet, la foudre établirait une connexion avec un objet du sol avant de frapper. Quand la connexion s’est formée, la foudre frappe. Les chercheurs ont alors donné le nom de processus d’attachement à cette connexion.

La vidéo est rapidement devenue virale sur le réseau social Facebook. En effet, elle a déjà récolté des milliers de réactions depuis sa mise en ligne. La vidéo va probablement devenir une des préférées de l’astronaute Tim Peake, puisque celui-ci est un grand fan d’éclairs.

Source : slashgear