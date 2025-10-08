Robots tondeuses : c’est la saison pour profiter d’incroyables promos

La saison de tonte touche à sa fin, et avec elle arrivent les meilleures promotions sur les robots tondeuses. Entre Prime Days et remises de déstockage, octobre est le moment idéal pour s’équiper à prix réduit.

Avoir une pelouse impeccable sans lever le petit doigt ? C’est la promesse des robots tondeuses. De plus en plus présents dans nos jardins, ces appareils autonomes et fonctionnant sur batterie sillonnent le terrain à intervalles réguliers, coupant l’herbe en continu pour un gazon toujours net. Contrairement à une tondeuse classique, pas besoin de se fatiguer ni d’y consacrer ses week-ends, le robot se charge du travail, puis retourne de lui-même à sa base pour se recharger.

Longtemps perçus comme des gadgets coûteux et contraignants à installer, les robots tondeuses se sont aujourd’hui largement démocratisés. Leur efficacité, leur simplicité d’utilisation et la variété des modèles désormais disponibles en font un investissement de plus en plus pertinent. Et bonne nouvelle, grâce aux promotions de fin de saison et aux opérations spéciales, l’automne est l’un des meilleurs moments de l’année pour en acheter ! Découvrez quels sont les meilleurs robots tondeuses pas chers.

Des contraintes qui appartiennent (presque) au passé

Si les robots tondeuses ont longtemps traîné une réputation de gadgets capricieux, la technologie a depuis bien évolué. Les premiers modèles demandaient de tirer un câble périphérique tout autour du jardin, ou bien de poser des balises, une installation fastidieuse qui en refroidissait plus d’un. Beaucoup se bloquaient également au moindre obstacle, oubliaient des zones entières (surtout les bordures) ou manquaient d’autonomie. Bref, loin de la promesse d’un jardin impeccable sans effort.

Aujourd’hui, ces contraintes sont largement levées. De plus en plus de modèles fonctionnent sans fil périphérique, grâce à la combinaison du GPS, de caméras ou de capteurs intelligents. La navigation est devenue beaucoup plus précise, avec une cartographie complète du terrain et la capacité de gérer plusieurs zones. Les batteries offrent désormais des heures d’autonomie, et le retour automatique à la base est devenu un standard. Enfin, la plupart des robots sont connectés, on peut donc les programmer ou les déclencher à distance depuis son smartphone, voire les intégrer dans un système domotique.

Résultat : on est passé d’un produit contraignant à un vrai allié du quotidien, capable de s’occuper de la pelouse (quasiment) sans intervention.

Une sélection de robots tondeuses en promotion

La fin de l’été correspond au meilleur moment pour investir : les enseignes lancent des promotions de fin de saison et les Prime Days viennent encore booster les remises. Résultat, on trouve certains des meilleurs modèles de l’année à prix réduit, idéal pour s’équiper maintenant et être prêt dès le printemps prochain.

Pour les petits jardins (0 à 300 m²)

SILENO City 250 de Gardena à 545 € au lieu de 979 €

Pour les surfaces moyennes (300 à 800 m²)

Pour les grands jardins (800 à 2000 m²)

Pour les très grands terrains (2000 m² et +)

Dreame A2 à 1714 € au lieu de 2799 €

Dreame A1 Pro à 963 € au lieu de 1599 €

YUKA 3000 de Mammotion à 1499 € au lieu de 1999 €



Kit 600 de Mova à 749€

Elle est équipée de la navigation LiDAR pour plus de précision. Contrairement aux systèmes GPS ou caméra, son UltraView™ 3D LiDAR utilise des faisceaux laser pour scanner et « voir » l’environnement en temps réel, capturant les environs en trois dimensions avec une précision au centimètre près. Ce système de navigation avancé, adapté à partir de la technologie des véhicules autonomes, fonctionne parfaitement, quel que soit l’éclairage ou les obstacles tels que les couvertures arborées denses.

Fini les câbles périmétriques ou installations complexes : un simple plan via l’application MOVAhome et la tondeuse gère tout, zones interdites incluses. Seule la version MOVA 600 Kit, avec 72 lames supplémentaires, sera disponible durant les jours Flash Prime (jusqu’au 8 octobre) à 749€ au lieu de 1099€. Elle couvre des jardins jusqu’à 1200 m² avec double cartographie.

Voir l’offre

SILENO City 250 de Gardena à 554 €

Conçu pour les petites pelouses aux dimensions ne dépassant pas 250 m², le Gardena SILENO City 250 est une valeur sûre. Compact, très silencieux et simple à installer, il se pilote via l’application dédiée et adapte automatiquement sa tonte à la pousse de l’herbe grâce à sa fonction SensorControl. C’est l’un des modèles les plus accessibles pour découvrir le confort du robot tondeuse.

Robuste malgré sa taille, il franchit des pentes allant jusqu’à 35 % et se faufile sans difficulté dans les allées étroites ou les zones complexes. Idéal pour les petits jardins urbains.

En savoir plus

Landroid Plus de Worx à 499 €

Véritable best-seller, le Worx Landroid Plus couvre sans effort les jardins allant de 300 à 800 m². Connecté au Wi-Fi, il se programme et se surveille facilement depuis un smartphone, et son algorithme de navigation optimise les trajets pour ne rien oublier.

Il se distingue également par sa facilité d’installation et ses nombreux modules optionnels (batterie plus grande, système anticollision, GPS…). C’est un choix fiable et évolutif pour ceux qui veulent un robot durable et polyvalent. Affiché à 399 € au lieu de 749 €, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.

En savoir plus

GOAT O1200 de Ecovacs à 799 €

Avec le GOAT O1200, Ecovacs applique son expertise des robots aspirateurs à la tonte de pelouse. Destiné aux jardins allant jusqu’à 1 200 m², il se distingue par sa technologie sans fil périphérique, combinant RTK et vision intelligente pour cartographier le terrain et éviter les obstacles. L’installation se fait en quelques minutes seulement.

Précis sur les bordures, capable de gérer plusieurs zones et pilotable depuis une application intuitive, le GOAT O1200 illustre la nouvelle génération de robots tondeuses. Son prix de 799 € au lieu de 1 299 € en fait l’un des meilleurs choix pour les grands jardins.