Rosalia, Beyoncé, Lizzo : la sélection musicale 2022 de Barack Obama va vous surprendre !

L’ancien président américain, plus connu pour son charisme politique que pour ses talents de DJ, a dévoilé hier sa sélection musicale de 2022. Très éclectique et parfois surprenant, le TOP 25 de Barack Obama a de quoi satisfaire toute une nation. De Beyoncé à Rosalia on vous détaille ce qu’écoute l’ancien président américain.

Préparez votre playlist Spotify, il y a de quoi mettre tout le monde d’accord. Les 25 titres choisis par Barack Obama s’illustrent surtout par leur éclectisme. De la Pop Latina au Country en passant par l’inclassable Beyoncé, Obama écoute apparemment de tout. « Saoko » de l’étoile montante espagnole Rosalia pourra se targuer d’apparaître dans la playlist de l’ancien président. « Titi me pregunto », autre chanson dans le registre ‘musique latine’, apparaît également dans ce classement. Omar Apollo, nommé aux Grammy Awards dans la catégorie de révélation de l’année est également dans les petits papiers de l’ancien président américain pour sa chanson « Tamaoatchi ». Enfin une autre artiste engagé fait son apparition dans la liste. Ethel Cain et son titre « American Teenager » semble avoir séduit Barack Obama pour ses paroles engagées.

La playlist de fin d’année de Barack Obama © instagram @barackobama

Au-delà de ces nouvelles nominations, d’autres chansons incontournables apparaissent sans surprise dans ce TOP 25. Beyoncé, proche du couple présidentiel, y est présente grâce à son titre « Break my Soul ». Le titre engagé de Lizzo « About Damn Time » apparaît également dans le classement. Enfin sachez aussi que vous pouvez suggérer à l’ancien président de nouveaux titres à découvrir puisqu’il a clôturé sa publication par cette phrase : « Y a-t-il des chansons ou des artistes que je devrais découvrir ? »

Sa sélection des meilleurs films de l’année également en ligne

Cette liste comprend notamment « Top Gun : Maverick », « The Woman King » ou encore la film français de Céline Sciamma « Petite Maman ». D’autres films incontournables, sortis cette année, sont également recommandés par l’ancien président. « Decision to leave » du réalisateur Coréen Park Chan-wook connu notamment pour « Drive My Car » figure dans cette liste tout comme le film de science-fiction « After Yang », qui nous avait particulièrement séduit plut tôt cette année.

Source : variety.com