Une version du Cybertruck pour les marchés internationaux ? Elon Musk ne l’exclut pas

Le plus prisé des véhicules Tesla, uniquement disponible sur le marché d’Amérique du Nord à l’heure actuelle, finira-t-il par voir le jour en Europe ?

Crédit : Tesla

Dans la gamme des véhicules électriques développés par Tesla, il y en a un qui fait le buzz de manière assez régulière, et cette fois pas pour des histoires d’autopilot défectueux. Il s’agit du Cybertruck, sorte de véhicule tout terrain tout droit sorti d’un film de science-fiction.

Si son look géométrique fait fuir la plupart des gens, d’autres le trouvent génial, notamment grâce à ses fonctionnalités spécifiques (comme son inviolabilité et ses vitres à l’épreuve des balles), comme celle qui vous protège si vous roulez dans l’eau (testé lors de l’ouragan Hélène). Son côté tout-terrain a même donné lieu à une barre lumineuse à acheter en option (mais uniquement à utiliser en tout-terrain).

Le Cybertruck bientôt ailleurs qu’en Amérique du Nord ?

Si son apparition en Europe en début d’année faisait penser qu’il pourrait bientôt partir à l’international, malgré des annonces contraires au début de sa production en 2023, il s’agissait surtout de le présenter aux potentiels acheteurs hors des USA et du Canada.

L’un des plus gros problèmes du Cybertruck pour une arrivée en Europe, et même en Asie, c’est sa taille. Les rues y sont en effet bien moins larges à certains endroits que sur le nouveau continent, rendant son utilisation peu pratique, voire impossible à certains endroits.

Sans parler des réglementations européennes en matière de véhicules qui demandent à ce que les parties externes soient arrondies (ce qui n’est pas le cas du Cybertruck, et elles ne peuvent pas l’être), comme l’a indiqué Lars Moravy (ingénieur en chef de Tesla) au magazine néerlandais TopGear.

Le résultat ? Si Tesla souhaite lancer le Cybertruck à l’international, ils devront en fabriquer une version différente, moins large (qui pourra accéder aux routes et aux espaces de parking) et dont les caractéristiques extérieures seront en accord avec les lois locales.

Il semble que Elon Musk soit conscient que la demande pour un tel véhicule existe, comme cela a été vu sur X.

https://twitter.com/WholeMarsBlog/status/1832474347501748296

Dans un tweet, le site Whole Mars Catalog évoque l’idée d’un Cybertruck pour l’international. Tweet auquel Musk a répondu par un “Yeah”. Et bien qu’un simple “Yeah” (oui) ne suffise pas à connaître les plans de Tesla en la matière, on peut penser que l’idée n’a pas été totalement abandonnée par Tesla.

Sinon, à l’heure actuelle la seule façon d’obtenir un Cybertruck est d’avoir les moyens d’en commander un en Amérique du Nord et de la faire venir en Europe (ou en Asie). D’après Teslarati, il y en aurait un en Allemagne…