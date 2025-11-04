Samsung brade l’une de ses meilleures barres de son 5.1, une offre à ne pas manquer !

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent booster le son de leur téléviseur sans exploser leur budget : la barre de son Samsung HW-B760F profite actuellement d’une baisse de prix de 120 € ! Un modèle à la fois complet, puissant et compatible avec Dolby Audio.

Longtemps considérées comme un accessoire de luxe, les barres de son sont devenues un élément incontournable des salons modernes. Elles permettent d’obtenir un son riche et immersif sans avoir besoin d’encombrer la pièce de multiples enceintes.

Samsung s’est, au fil des années, imposé comme l’un des acteurs majeurs du secteur. En proposant des barres de son élégantes, performantes, simples à utiliser et capables de tirer le meilleur parti des téléviseurs QLED et Neo QLED grâce à la technologie Q-Symphony, le constructeur coréen s’adresse à ceux qui cherchent une expérience cinéma convaincante, sans se ruiner ni se perdre dans des configurations complexes.

Un son puissant et immersif à prix doux

La Samsung HW-B760F embarque une configuration 5.1 canaux associée à un caisson de basses sans fil offrant une restitution sonore équilibrée et des basses profondes. Elle prend en charge les formats Dolby Audio 5.1 et DTS Virtual:X qui sont connus pour élargir la scène sonore pour créer un effet surround très immersif.

Elle est également équipée de la fonction Adaptive Sound qui ajuste automatiquement les réglages selon le type de contenu (films, séries, jeux ou actualités…) pour vous offrir la meilleure clarté sonore possible.

Ce modèle est également facile à installer et se connecte en HDMI ARC, optique ou Bluetooth. Il profite également d’une bonne compatibilité avec les TV Samsung grâce à Q-Symphony qui combine les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son. Et avec un design discret et une finition noire, il s’intègre facilement à tous les intérieurs.

Une offre à ne pas manquer avant le Black Friday

Proposée à 229 € au lieu de 349 €, la Samsung HW-B760F offre un excellent rapport qualité/prix pour une barre 5.1 complète avec caisson de basses. Une belle opportunité d’améliorer le son de votre téléviseur ou de préparer vos soirées cinéma avant le Black Friday.