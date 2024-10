Samsung est en crise, la direction s’excuse

Jeon Young-hyun, vice-président de la division DS de Samsung Electronics, dans un communiqué de presse publié cette semaine, s’excuse et s’engage à apporter des changements positifs.

Crédit : Envato / Samsung

Nous n’avons pas l’habitude de lire ce type de communiqué de la part d’un dirigeant d’une grande entreprise. Il est vrai que les résultats financiers de Samsung n’ont pas été au beau fixe ces deux dernières années, malgré le lancement de la gamme des smartphones Galaxy S24, la mise sur le marché de la Galaxy Ring, le développement de nouveaux téléviseurs, les smartphones pliants, du déploiement de l’IA sur les smartphones, et bien d’autres. Selon les spécialistes de la Tech, l’entreprise sort de nouveaux appareils, sans vraiment innover.

Samsung n’a cessé de perdre des parts de marché au profit de ses concurrents Xiaomi et Vivo, proposant des appareils moins chers et tout aussi performants. Et pour ne rien arranger, des accusations de plagiat ont été émises à l’encontre de Samsung vis-à-vis d’Apple, au point de licencier du personnel.

Les estimations officielles de l’International Data Corporation (IDC) confirment que Samsung a perdu des parts de marché des smartphones au deuxième trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023. IDC rapporte que bien que Samsung ait vendu plus de 53 millions d’unités de smartphones au deuxième trimestre, sa part de marché a chuté à 18,4 % – contre 20 % à la même période l’année dernière.

De quoi parle ce communiqué ?

“À nos clients, investisseurs et employés qui ont toujours aimé Samsung Electronics, nous, la direction de Samsung Electronics, voudrions tout d’abord nous excuser”, peut-on lire dans le communiqué de presse écrit par Jeon Young-hyun, vice-président de la division DS de Samsung Electronics.

“Les performances qui n’ont pas répondu aux attentes du marché ont suscité des inquiétudes quant à la compétitivité technologique fondamentale et à l’avenir de l’entreprise. Beaucoup de gens parlent de la crise de Samsung”, poursuit le communiqué. “Toute cette responsabilité nous incombe, à nous qui dirigeons l’entreprise.”

Le communiqué se poursuit avec un message plus positif, laissant penser que cette situation de “crise” est l’occasion pour l’entreprise de faire “un bond en avant”, de “rétablir la compétitivité fondamentale de la technologie”.

Source : AndroidCentral