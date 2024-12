Samsung Galaxy S25 Ultra : de nouvelles indiscrétions sur l’écran et le stockage interne

Concept de Galaxy S25 © Technizo Concept

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle rumeur vienne alimenter les réseaux sociaux sur la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme de Samsung.

Si nous faisons un bref récapitulatif sur ce que l’on sait déjà, le Samsung Galaxy S25 Ultra se déclinerait en différentes couleurs dont le bleu (titane ou pas…), que la date de présentation serait le 22 janvier 2025 et qu’il y aurait 4 modèles selon l’affiche qui a fuité et que la nouvelle puce SnapDragon 8 Elite pourrait ainsi équiper les Galaxy S25 et les prochains téléphones du constructeur sud-coréen partout dans le monde.

Aujourd’hui, c’est à nouveau le leaker @UniverseIce, déjà à l’origine de la plupart des fuites mentionnées ci-dessus, qui apportent de nouvelles informations, qui sont toujours à prendre avec précaution, car Samsung n’a officiellement pas communiqué sur les performances ou le design de ces nouveaux modèles.

Un écran Corning de deuxième génération

Selon, donc, le célèbre informateur @UniverseIce, le Galaxy S25 Ultra sera doté d’un verre Corning Gorilla Armor de “deuxième génération” avec une technologie antireflet intégrée, améliorant ainsi l’écran Corning utilisé dans le Galaxy S24 Ultra. Nous n’avons pas plus de détails à fournir, mais tout porte à croire qu’il s’agirait du nouveau type de verre dévoilé par Corning en novembre 2022 et qui aurait donc été développé spécialement pour Samsung. L’écran devrait donc réduire les reflets et être plus résistant.

En effet, en août dernier, les dirigeants de l’entreprise avaient promis de grosses améliorations pour l’appareil photo et l’écran, laissant supposer qu’il s’agirait d’un écran plus grand aux coins arrondis, mais pas d’améliorations en termes de technologie anti-reflet. Ou tout du moins, des améliorations en termes d’animation suite au changement de design, comme le montre la vidéo publiée par ce même leaker, dévoilant une version factice du téléphone.

Une version améliorée de l’UFS 4.0

En ce qui concerne le stockage interne, le Samsung Galaxy S25 Ultra devrait profiter d’un boost de puissance, selon les informations divulguées par les équipes d’Android Authority, suite à des documents qui auraient fuité.

Les fichiers parlent d’une version améliorée de l’UFS 4.0 (Universal Flash Storage), avec plus de transferts de données, et donc des temps de lecture et d’écriture plus rapides. Cela pourrait confirmer les rumeurs qui avaient déjà enflammé les réseaux sociaux au mois de mars 2024 selon lesquelles le Galaxy S25 serait le smartphone avec les vitesses de transfert les plus rapides au monde grâce à l’UFS 4.0 4-lane CS (ou 4 voies).