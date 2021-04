Samsung : l’application « iTest » vous permet de transformer votre iPhone en un appareil Android

Avec iTest, il semble que Samsung veuille tenter les utilisateurs d’iPhone de passer du côté obscur. L’expérience est assez limitée, mais assez convaincante pour avoir une première idée de ce qu’est Android.

iTest – Crédit : iTest

Lorsque les utilisateurs visitent le site web « iTest« , ils sont invités à ajouter une application web à l’écran d’accueil de l’iPhone. Une fois l’expérience lancée, elle offre une simulation interactive d’un appareil Android. Vous disposerez alors d’un écran d’accueil personnalisé qui vous donnera accès non seulement à design complètement différent, mais aussi à d’autres ajouts.

Samsung explique : « Vous êtes sur le point d’avoir un petit aperçu de l’expérience Samsung, sans changer de téléphone. Nous ne pouvons pas reproduire toutes les fonctions, mais vous devriez rapidement voir qu’il n’y a rien de rébarbatif à passer de l’autre côté. ». L’expérience est bien sûr loin de refléter l’utilisation d’un vrai smartphone Android tel que le récent Samsung Galaxy S21 Ultra que nous avions pu tester.

Samsung apporte One UI sur iPhone

Sur iTest, vous pouvez par exemple ouvrir un large éventail d’applications et consulter le menu « Réglages » pour constater toutes les différences avec iOS. Il est également possible de regarder une courte vidéo prise par la caméra du téléphone et même changer le thème du système.

Beaucoup d’applications ont peu de fonctionnalités et la plupart d’entre elles vous amènent à une page d’accueil statique. De plus, on remarque que vos notifications seront également envoyées par iOS et non par ce faux launcher, ce qui gâche un peu l’expérience.

Samsung n’a pas non plus hésité à envoyer une petite pique à Huawei. En effet, si vous ouvrez un dossier appelé « Applications populaires », un message apparaît à l’écran : « Ne vous inquiétez pas, toutes les applications que vous aimez sont disponibles. Parce que, soyons honnêtes, la plupart d’entre elles sont des produits Google, et nous sommes de bons copains avec ces gars-là. ». Cela fait évidemment référence aux sanctions prises par les États-Unis à l’encontre de Huawei. Celles-ci ne devraient pas être levées sous l’administration Biden.

Source : 9to5Google