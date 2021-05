Samsung se moque de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max dans de nouvelles publicités télévisées

Dans deux nouvelles vidéos, Samsung compare les performances en photo de son smartphone le plus haut de gamme, le Galaxy S21 Ultra, avec celles de l’iPhone 12 Pro Max d’Apple.

Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max

La première met en scène les deux smartphones prenant une photo de la Lune. Samsung utilise cet exemple pour mettre en avant son « Space Zoom », qui lui permet de zoomer numériquement jusqu’à 100X. L’iPhone n’est lui capable de zoomer que jusqu’à 12X, ce qui l’empêche évidemment de faire de belles photos du satellite de la Terre.

Le Galaxy S21 Ultra est donc plus adapté que son concurrent chez la pomme pour prendre des photos d’objets lointains. Bien sûr, en utilisant un tel zoom, il est recommandé de placer son smartphone sur un trépied, afin d’améliorer la qualité des clichés.

Le capteur 108 MP de Samsung offre plus de détails que le capteur 12 MP d’Apple

Dans une autre vidéo, Samsung met en avant son grand capteur de 108 MP, qui est capable de capturer plus de détails grâce à sa résolution plus élevée. En effet, en prenant une photo, puis en zoomant dans celle-ci, Samsung est capable de retenir plus de détails, puisque la photo a un format beaucoup plus grand.

Le capteur 108 MP est notamment utile pour pouvoir recadrer une photo à postériori sans perdre de détails. Néanmoins, un grand nombre de pixels vient également avec son lot de contraintes, notamment la taille des pixels individuels. En effet, le capteur de Samsung possède des pixels plus petits que ceux du capteur de l’iPhone 12 Pro Max, ce qui se traduit généralement par des photos moins lumineuses en basse luminosité.

Pour rivaliser avec l’iPhone sur ce point, Samsung aurait fait le choix d’utiliser un capteur de moins de 108 MP sur son futur Galaxy S22 Ultra, prévu pour le début de l’année prochaine. On sait également que le flagship de Samsung en 2022 sera dépourvu de capteur ToF, alors qu’Apple mise de son côté beaucoup sur le LiDAR.

Source : Samsung