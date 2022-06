Scarface Empire : une vidéo de gameplay du jeu avorté fuite en ligne

En 2006, les joueurs avaient pu se frotter à Scarface: The World Is Yours, un GTA-like où ils entraient dans la peau de Tony Montana. Une suite était dans les cartons avant que le projet tombe l’eau. Mais une vidéo de gameplay vient d’émerger des abysses.

Tony fait le ménage – Crédit : Mafia Game Videos



Scarface a eu le droit à son adaptation vidéoludique en 2006. L’intrigue de Scarface: The World Is Yours démarre à la fin du film de De Palma, marquée par la mort de Tony Montana à l’issue d’une énorme fusillade. Dans le jeu, le personnage survit et s’évertue ensuite à rebâtir son empire du crime. Disponible sur PC, PS2, Xbox et Wii, ce titre en monde ouvert façon GTA devait avoir une suite. Scarface Empire était en développement avant l’acquisition de Radical Entertainment par Activision qui a abandonné le projet.

Le jeu partait du postulat suivant. Alors que la répression du trafic de drogue s’intensifie à Miami, Tony se rend à Vegas pour bâtir son propre casino et continuer ses méfaits. Des années plus tard, nous pouvons enfin avoir un aperçu de ce titre avorté. Mafia Gameplay Videos vient de dévoiler une vidéo de gameplay pré-alpha montrant à quoi le jeu aurait ressemblé.

Tony Montana à l’assaut de Vegas !

On peut notamment y voir Montana faire un carnage sur le Strip de Las Vegas armé de son M16. Des séquences de conduite dans la ville sont également dévoilées, Tony s’efforçant d’esquiver les voitures de police à ses trousses. De quoi donner des regrets à certains. On ne saura évidemment jamais si ce titre aurait tenu toutes ses promesses. Mettre en scène Tony Montana dans le décor de Vegas semblait toutefois être une bonne idée, permettant de perpétuer l’héritage du personnage dans un cadre inédit.

Avant d’être annulé, le jeu devait sortir en 2009 sur les consoles PS3 et Xbox 360. Sur Twitter, Mafia Game Videos a posté en outre quelques captures d’écran. L’occasion d’admirer un PNJ d’Elvis mais aussi le téléphone de Tony lui permettant d’appeler une voiture, son entourage ou d’accéder à ses missions. On peut également voir le héros ordonner à un sbire de faire un braquage. Déroulez le thread pour découvrir toutes les images dévoilées par le leaker.