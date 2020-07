Segway se lance dans l’eBike tout-terrain et propose deux versions différentes

Le Dirt eBike est proposé en deux modèles : le Segway X160 et le X260. La principale différence étant la taille et la puissance des vélos. Les deux modèles offrent une suspension complète, des pneus tout-terrain, des freins à disque hydrauliques et des batteries interchangeables.

Crédit : Segway

La première version, plus petite, du Segway Dirt eBike, le X160, offre une autonomie de 65 km par charge et une vitesse maximale de 50 km/h. Il est propulsé par un moteur électrique de 3 KW alimenté par une batterie de 1 kWh/48 V. Le poids avec la batterie est d’environ 48 kg.

Le Segway arrête sa carrière après 20 ans de bons et loyaux services

Le X260, plus grand, est équipé d’un moteur plus puissant de 5 kW et atteint une vitesse de pointe plus élevée de 75 km/h. Sa batterie plus grande de 1,8kWh/60 V pèse 55 kg offre une autonomie confortable de 120 km.

Le X260 a des roues de 19 pouces plus grandes que les roues de 17 pouces du X160. Le X260 est également équipé d’une fourche à double couronne, par rapport à la fourche à simple couronne du X160. Les deux machines sont équipées d’une commande électronique pour l’accélérateur, de fourches avant réglables et d’une suspension réglable. Elles peuvent également être modifiées avec des pièces de moto standard.

Segway-Ninebot se lance dans le scooter électrique

Selon les spécifications, les deux vélos électriques disposent d’une connectivité Bluetooth et sont reliés à l’application Segway-Ninebot pour les mises à jour. Les batteries sont interchangeables et peuvent être rechargées en quatre heures. Les deux versions sont fabriquées à partir d’un cadre en alliage d’aluminium qui est étanche à l’eau selon la norme IP67.

Un prix contenu

[Test] Ninebot ES2 : que vaut la nouvelle trottinette de Segway ?

Ces deux vélos sont disponibles sur le marché depuis début 2020. Sur le site officiel, le prix de référence est de 3 499 dollars (3 060 €) pour le X160 et de 4 999 dollars (4 371 €) pour le X260.

Source : Segway