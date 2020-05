Sekiro Shadows Die Twice : il est dorénavant possible de jouer en multijoueur grâce à ce mod

Dans Sekiro : Shadows Die Twice, vous essayez de devenir le plus grand shinobi de tous les temps. Un nouveau mod multijoueur vous permet dorénavant d’inviter jusqu’à cinq de vos amis pour qu’ils vous aident à combattre les boss, enfin sur le papier.

Crédit : FromSoftware

Le studio japonais FromSoftware s’est forgé sa propre réputation. Celle de créer des jeux véritablement difficiles qui requièrent de la patience et de la persévérance de la part du joueur afin que celui-ci puisse en voir la fin. Il n’y a nul besoin de vous présenter les autres jeux du développeur qui sont devenus des références dans le monde du gaming : Dark Souls (2011), Dark Souls 3 (2016) et Bloodborne (2015) pour ne citer que les principaux. FromSoftware s’est cependant orienté sur un chemin différent avec Sekiro : Shadows Die Twice.

Les joueurs de Sekiro : Shadows Die Twice peuvent maintenant s’affronter en duel

Alors que Dark Souls et Bloodborne ont toujours profité d’un mode multijoueur en coopération ou même en compétitif, Sekiro : Shadows Die Twice est intrinsèquement un jeu solo. Il ne peut y avoir qu’un seul shinobi parcourant la carte du Japon féodal en tranchant les ennemis avec son katana aiguisé. Bon, ce n’est pas si simple dans la réalité. Le jeu est difficile et demande de l’entraînement pour battre certains boss. C’était du moins le cas jusqu’à la sortie de ce mod multijoueur.

Un développeur indépendant du nom de Luke Yui vient donc de publier le mod « Sekiro Online ». Comme son l’indique, il rajoute une nouvelle facette multijoueur au jeu. Il y a plusieurs façons de jouer en ligne. De la même manière que le mode compétitif de Dark Souls, un joueur peut « envahir » un autre afin de lui faire la peau. Luke Yui a tenté d’équilibrer le PvP du mieux possible afin que des joueurs plus forts ne gâchent pas l’expérience des joueurs plus faibles. Par exemple, « si vous avez 40 de puissance d’attaque et que votre adversaire a 1 de puissance d’attaque, il vous frappera comme s’il en avait 40 et vous le frapperez comme si vous en aviez 1 ».

Le mode coopératif permet d’affronter les boss à plusieurs

Ce qui nous intéresse le plus ici, c’est surtout le mode coopératif. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, un joueur peut accueillir dans sa partie jusqu’à 5 amis « fantômes ». Attention toutefois, comme l’a précisé Luke Yui, « il ne s’agit pas d’une expérience en ligne identique à la série Souls ». Le mod est encore instable dans son ensemble et l’expérience n’est pas complètement au rendez-vous. C’est un peu comme si vous « jouez à Dark Souls avec 5 000 ms de ping ».

Le mod Sekiro Online ne marche qu’avec la version Steam de Sekiro : Shadows Die Twice. Il sera régulièrement mis à jour pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs et améliorer l’expérience globale. Toutes les informations sur ce mod, y compris la procédure d’installation, sont présentes sur sa page Nexus.

