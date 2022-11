Signal Wow! : aucun signe de vie extraterrestre n’a été trouvé près de sa source

Capté le 15 août 1977 par le radiotélescope The Big Ear dans l’Ohio, le signal « Wow! » est un signal radio puissant dont l’origine est encore inexpliquée. Des astronomes du SETI ont enfin pu scanner la zone du signal à la recherche de signes de vies extraterrestres, en vain.

Le Signal Wow! © Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Des chercheurs de Breakthrough Listen, un programme de l’Institut Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), ont utilisé une paire de télescopes pour scanner une zone où une prétendue diffusion extraterrestre avait été découverte, il y a 45 ans. Il s’agit du célèbre signal « Wow! », qui fait le sujet de nombreuses études depuis des années. Malheureusement, aucune technosignature (une propriété ou un effet mesurable fournissant une preuve scientifique de l’existence d’une technologie passée ou présente) n’a été décelée.

Ce signal avait été émis depuis l’espace et reçu par radio le 15 août 1977. Mais malgré son schéma très régulier, personne, à ce jour, n’a pu affirmer qu’il s’agissait d’un signal extraterrestre. Le nom vient du mot « Wow! » qu’un chercheur avait griffonné sur une impression papier montrant le signal.

Pas de signaux de vie détectés autour du signal « Wow! »

La zone ciblée par les astronomes et leurs télescopes se situait autour d’une étoile semblable à notre Soleil, située à 1 800 années-lumière dans la constellation du Sagittaire. « C’est la première fois qu’une recherche ciblée du signal Wow! est menée », a déclaré Karen Perez, étudiante diplômée à l’Université de Columbia, dans un communiqué.

Les deux télescopes utilisés dans cette recherche sont financés par le SETI. Il s’agit du télescope Green Bank et du réseau de télescopes Allen. Les télescopes ont effectué leurs observations le même jour, le 21 mai, Green Bank effectuant deux observations de 30 minutes et ATA effectuant six observations de cinq minutes. Leurs observations se sont également chevauchées pendant près de 10 minutes, a déclaré le SETI.

À lire : OVNI !? Un signal capté dans l’espace nous parvient toutes les 18 minutes

Malgré tout, l’équipe de recherche a déclaré que cette collaboration restait prometteuse dans la recherche d’autres signes de vie extraterrestre intelligente en dehors de la Terre. « Cela n’inclut pas seulement la région d’incertitude du signal Wow!, mais s’étend aux zones du ciel où les densités stellaires sont élevées, comme le centre galactique et le disque galactique », a écrit Wael Farah, l’un des auteurs de la recherche, à nos confrères de Space.com.

L’article basé sur la recherche a été publié dans Research Notes of the American Astronomical Society. Des données ouvertes sur la recherche sont disponibles sur le site du SETI.