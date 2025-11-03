Smartphones Xiaomi : les meilleures offres à saisir avant le Black Friday !

Avant même le coup d’envoi du Black Friday, Xiaomi dégaine déjà des réductions massives sur plusieurs de ses modèles de smartphones phares. Au programme : quatre smartphones solides, bien équipés et à prix cassé.

Depuis quelques années, Xiaomi s’est imposé comme LA marque incontournable pour qui cherche un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix. Ils allient un design moderne, des écrans de qualité, une charge rapide et de bonnes performances. Et tout ça sans les tarifs parfois exorbitants des géants du marché.

Si vous comptiez changer de téléphone sans dépasser les 350 €, c’est clairement le moment d’en profiter ! Avec ces promotions anticipées, la marque prend une longueur d’avance sur le Black Friday, vous offrant une occasion rare de s’équiper avant la frénésie des stocks limités et des livraisons retardées.

Les meilleurs bons plans Xiaomi du moment

Quatre modèles se démarquent particulièrement, nous les avons sélectionnés car ils sont performants et adaptés à tous les usages :

Redmi Note 14

Puissant, fluide et élégant, il profite d’une remise de –34 %, il est donc à 153 € au lieu de 233 €. Un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone polyvalent et endurant à petit prix.

POCO X7 5G

Vitesse, fluidité et espace de stockage XXL. Avec –37 %, il tombe à 223 € au lieu de 353 €. Son processeur performant et son écran AMOLED 120 Hz en font un choix parfait pour les utilisateurs exigeants.

POCO F7

Pensé pour les gamers et les “power users”, ce modèle haut de gamme descend à 333 € au lieu de 453 €, soit une réduction de 26 %. Un smartphone complet et puissant taillé pour le multitâche et le divertissement.

Ces quatre modèles couvrent les besoins de la très grande majorité des utilisateurs. Et quelle que soit la gamme, Xiaomi reste fidèle à sa recette gagnante : des smartphones puissants, bien construits et proposés à prix réduit, encore plus avec ces remises !

Une belle avance sur le Black Friday

Ces promotions pré-Black Friday permettent d’éviter la ruée de fin novembre tout en profitant de remises rarement vues sur des modèles aussi récents. Si un de ces téléphones vous fait de l’œil, mieux vaut ne pas attendre : les stocks sont limités et les prix pourraient remonter à mesure que le Black Friday approche.