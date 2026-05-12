iOS 26.5 est disponible : Apple chiffre enfin les messages RCS… et glisse de la publicité

Déployée le 11 mai 2026, la dernière mise à jour d’Apple apporte le chiffrement de bout en bout aux messages RCS échangés entre iPhone et Android, tout en posant les fondations de la publicité dans Plans. Décryptage d’une version aux signaux contradictoires.

La mise à jour iOS 26.5 est disponible depuis le 11 mai 2026 sur tous les iPhone compatibles. © Shutterstock

iOS 26.5 arrive avec une ambition modeste sur le papier, trois ajouts officiels, mais une portée réelle bien plus significative. Le chiffrement RCS comble enfin une lacune béante dans la confidentialité des échanges inter-plateformes. Mais en parallèle, Apple prépare l’insertion de publicités dans son application de cartographie. Deux trajectoires qui cohabitent dans un même paquet d’installation, et qui en disent long sur les priorités actuelles de Cupertino.

Le RCS chiffré de bout en bout, une avancée attendue depuis des années

Depuis l’adoption du protocole RCS dans iOS 18.1, les conversations entre iPhone et terminaux Android bénéficiaient de fonctions enrichies (accusés de lecture, partage haute définition, réactions), mais circulaient en clair. Tout opérateur ou intermédiaire pouvait théoriquement en lire le contenu. iOS 26.5 corrige cette faille en intégrant le chiffrement de bout en bout (E2EE) via le protocole MLS (Messaging Layer Security), défini dans la version 3.0 du profil universel RCS de la GSMA, élaborée conjointement par Apple, Google et les principaux opérateurs mondiaux.

La fonctionnalité, encore estampillée « bêta », est activée par défaut. Un cadenas s’affiche en haut de la conversation lorsque le chiffrement est opérationnel. Pour en profiter, l’iPhone doit tourner sous iOS 26.5 et le correspondant Android doit disposer de la dernière version de Google Messages. L’opérateur, de chaque côté, doit également prendre en charge cette itération du RCS. Le déploiement sera donc progressif, opérateur par opérateur, au fil des prochains mois.

Plans accueille les « Lieux suggérés » et prépare l’arrivée des publicités

L’autre volet notable concerne Apple Plans. Une nouvelle rubrique « Lieux suggérés » propose désormais des recommandations contextuelles fondées sur les tendances locales et les recherches récentes. Le dispositif préfigure l’arrivée, prévue cet été aux États-Unis et au Canada, de publicités sponsorisées dans les résultats de recherche. Les annonces seront clairement identifiées par un label « Annonce », sur le modèle de l’App Store. Apple précise que les données de localisation et d’interaction publicitaire ne seront pas rattachées au compte Apple de l’abonné.

Enfin, iOS 26.5 embarque un fond d’écran inédit, le Pride Luminance, qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs, ainsi qu’une cinquantaine de correctifs de sécurité. Quant à Siri, les améliorations structurelles promises depuis deux ans se font toujours attendre : Apple les réserve visiblement pour iOS 27, attendu à la WWDC du 8 juin prochain.

Source : Apple Support, notes de version iOS 26.5