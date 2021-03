Justice League : Zack Snyder révèle les titres des six parties du film

Zack Snyder ne cesse de teaser les fans sur la sortie de sa version finale de Justice League. Cette semaine, le réalisateur a dévoilé les titres des six parties du film.

Après avoir évoqué une série en six épisodes, Snyder a finalement changé d’avis et décidé que son montage serait un long film unique de quatre heures. Mais l’intrigue sera bien découpée en six chapitres, dont voici les titres.

La Justice League au complet – Crédit : Warner Bros.

(Les titres en français ne sont pas encore disponibles, il ne s’agit donc ici que d’une simple traduction.)

Part 1: Don’t Count On It, Batman (Ne compte pas dessus, Batman)

Part 2: The Age of Heroes (L’Ère des Héros)

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son (Mère adorée, Fils adoré)

Part 4: Change Machine (Changement de machine)

Part 5: All The King’s Horses (Tous les Chevaux du Roi)

Part 6: Something Darker (Quelque chose de plus sombre)

Des indices sur les chapitres de Justice League ?

Grâce à ces titres, les fans savent déjà un peu à quoi s’attendre dans chaque partie. Le début du film sera évidemment centré sur Batman, qui tente de former la Justice League avec les autres héros DC. Comme sous-entendu par le titre, l’équipe devrait être au complet dans le deuxième chapitre. Il est encore un peu difficile de comprendre la référence du troisième titre, mais la quatrième partie fait sans doute allusion au vaisseau kryptonien de Superman. La fin du film, qui sera selon Snyder un gros cliffhanger, sera visiblement très noire.

Mais elle contiendra également un caméo, qui ne serait toutefois que celui de Martian Manhunter, que les fans s’attendent à voir depuis longtemps dans le film. Espérons que ces quatre heures de Snyder Cut contiennent d’autres vraies surprises.

On ne tardera pas à le découvrir puisque Justice League sortira dans moins exactement deux semaines. Après de longs mois d’inquiétude pour les fans français, DC Comics France a annoncé hier que Justice League sortirait finalement en même temps que sur le service HBO max, soit le 18 mars prochain. Le studio n’a néanmoins pas encore précisé sur quelle plateforme le film sera diffusé.

Source : ComicBook.com