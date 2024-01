Sony WH-CH720N : ce casque à prix mini est à découvrir d’urgence

Chez Amazon, le casque sans fil WH-CH720N est en promotion et passe à 88,99 € au lieu de 150 € soit une très belle réduction de plus de 40 % à ne pas rater.

Si vous devez changer votre casque sans fil ou tout simplement vous équiper, voici une belle offre à saisir. Alors que les soldes d’hiver se préparent, les promotions n’attendent pas. Par exemple le casque sans fil Sony WH-CH720N bénéficie d’une belle promotion et passe à 88,99 € au lieu de 150 € soit une réduction de 41 % à ne pas rater. Attention à ne pas trop réfléchir car à ce tarif les stocks vont une de fois plus très vite partir.

Casque Sony WH-CH720N : son prix chute avant les soldes d’hiver

Si le casque Sony WH-1000XMS à 355 € chez Amazon reste la référence en matière de casque sans fil, votre budget n’est peut être pas assez conséquent. Si c’est le cas, le casque WH-CH720N proposé actuellement à moins de 90 € va certainement vous intéresser. Cependant, avant de valider votre panier, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Le casque en promotion chez Amazon propose de nombreux avantages qui vont sans doute vous plaire. Confortable grâce à son format circum-aural et à ses coussinets moelleux vous pourrez écouter votre musique durant plusieurs heures sans ressentir une gêne particulière. Du côté de l’audio, il est bien évidemment à la hauteur avec un rendu sonore équilibré et chaleureux grâce aux transducteurs de 30 mm de diamètre et à sa technologie DSEE qui va permettre de vous offrir un son plus naturel et plus performant.

L’option réduction de bruit est également bien présente avec la présence de deux microphones et pour finir la compatibilité Bluetooth multipoint vous permettra d’associer plusieurs appareils en simultané.

