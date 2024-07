Le casque Sony WH-1000XM4 est à son prix le plus bas pour le Prime Day

Sony est une marque très réputée dans le domaine audio et ses casques Bluetooth sont d’une grande qualité. Pour le Prime Day son excellent WH-1000XM4 à ANC est en promotion. Si ce n’est pas un produit de dernière génération, il reste une référence dans son domaine que ses concurrents ont du mal à égaler pour le même prix.

Quoiqu’il arrive, son tarif vient de passer à 217 € sur Amazon. On est bien loin de son prix d’origine de 380 € ! Une telle offre pourrait même éclipser celle du Beats Studio Pro. Vous avez seulement deux jours pour profiter de cette affaire (16 et 17 juillet) et vous devez être abonnés aux services Prime. Si ce n’est pas le cas, il existe une solution toute simple pour s’inscrire sans frais.

La référence des casques à ANC à prix réduit

Si le Sony WH-1000XM4 n’est pas le dernier modèle en date du fabricant (le WH-1000XM5), il ressemble beaucoup du point de vue technique à son successeur. Ils sont d’ailleurs tellement similaires qu’il est difficile de justifier la différence de prix entre les deux appareils. Dans tous les cas, nous sommes sur un casque Bluetooth avec réduction de bruit active. Cette dernière se montre très performante grâce à son système à 4 micros. De même, l’expérience sonore est très bonne particulièrement au niveau des aigus et des médiums.

Seul regret, les basses sont un peu trop appuyées. Enfin, notons la présence de l’application Sony Headphones Connect qui permet de pousser à fond la personnalisation. Dans ce domaine, il est difficile de trouver mieux.

Ensuite, le Sony WH-1000XM4 offre un grand confort d’utilisation même lors de session prolongée. De plus, il est livré avec son étui et il est possible de le plier pour faciliter son transport. Cela peut sembler basique, mais la nouvelle version n’est plus pliable ce qui est parfois embêtant. Sinon, son système de commande tactile est efficace et ergonomique. Il est facile de changer de piste ou de mettre en pause sa musique.

Dernièrement, l’autonomie atteint facilement les 30 heures avec l’ANC activée et elle peut même dépasser les 40 heures sans cette dernière. En bref, il n’y a rien à redire. Enfin, voici le test complet du WH-1000XM4.

