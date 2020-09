Sony Xperia Play 2 : un prototype montre ce que pourrait donner un smartphone PlayStation

L’objet donne une idée de ce qu’aurait pu être l’évolution des smartphones en parallèle du gaming. Le prototype de l’Xperia Play 2, qui n’a jamais vu le jour pour le grand public, aurait pu faire suite à l’Xperia Play premier du nom. Le téléphone avait à l’époque séduit son public, mais n’a jamais connu de version modernisée par la suite.

Le prototype de l’Xperia Play 2. Crédits : Idle Fish

Le principal argument de l’Xperia Play était son pad coulissant, qui servirait de manette intégrée pour jouer à des jeux directement sur l’écran du téléphone. A l’époque, il était considéré comme une grande amélioration par rapport au Nokia N-Gage, précédente tentative de mariage entre téléphonie et gaming sortie 8 ans plus tôt.

Un prototype totalement dans l’air du temps

Le prototype montre que Sony a envisagé de poursuivre cette série, mais a probablement changé d’avis en course de route. Il reprend le design du premier modèle, tout en l’affinant. On voit notamment sur l’image des boutons tactiles sur la partie écran, alors que le premier modèle ne disposait que de boutons physiques. On note également l’ajout de boutons tactiles sur le pad, dont un bouton « 3D » qui laisse penser que Sony se serait laissé tenter par une forme de 3D stéréoscopique, comme l’avait fait Nintendo avec la 3DS. Il sera bien entendu difficile, voire impossible d’en savoir plus sur les caractéristiques de ce prototype. On peut noter cependant qu’il date d’avant l’absorption d’Ericsson par Sony en 2011, étant estampillé « Sony Ericsson ».

Un appareil comme l’Xperia Play 2 pourrait avoir sa place dans le marché actuel du smartphone. En effet, le gaming mobile est en pleine explosion. Le secteur du smartphone compte désormais des millions de joueurs, et est devenu un segment stratégique pour les acteurs du monde du gaming. Certains très grands éditeurs de jeux vidéo tels que Nintendo, Ubisoft ou Bethesda, ont déjà adapté certains de leurs titres pour smartphone, voire même créé des jeux uniquement pour cette plateforme. Aujourd’hui, avec l’apparition de Xcloud, le service de gaming en streaming de Microsoft, un tel appareil serait totalement dans l’air du temps. Un smartphone « PlayStation » ferait très probablement sensation et trouverait son public. Malheureusement, il semble que rien à ce sujet ne soit dans les plans de Sony.

