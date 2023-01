Sosh va augmenter les tarifs de ses forfaits box et mobiles en avril

Comme c’était prévu, Sosh va augmenter ses tarifs. La filiale d’Orange a envoyé des mails à ses clients pour leur expliquer qu’ils verront leur facture grossir de 1 euro à compter du mois d’avril. Et d’invoquer l’augmentation des coûts d’exploitation pour justifier la hausse.

Les prix augmentent chez Sosh

En décembre 2022, les opérateurs ont dû se réduire à annoncer la mauvaise nouvelle : l’augmentation des tarifs de leurs forfaits fixes et mobiles. C’est Orange qui a annoncé la hausse en premier, précisant qu’elle oscillerait entre 1 et 2 euros par mois. Et comme chacun sait, l’opérateur est la société mère de la marque low-cost Sosh. Laquelle est logiquement touchée aussi par l’augmentation.

De combien vont augmenter les forfaits Sosh ?

Les abonnés viennent de recevoir un mail à ce sujet. L’opérateur explique être confronté à une augmentation conséquente des coûts d’exploitation, notamment de l’énergie. D’où la hausse des tarifs des forfaits qui aurait d’ailleurs pu être pire : “Nous avons cependant décidé de ne pas répercuter la totalité de cette hausse sur nos clients et de limiter à 1 euro TTC par mois, l’augmentation du prix de votre abonnement”, peut-on notamment lire.

C’est à partir du mois d’avril que la hausse sera appliquée sur votre facture mensuelle. Vous n’êtes pas satisfait par le nouveau rapport qualité-prix qui se dessine ? Vous pouvez sélectionner une autre offre ou même prendre le large en résiliant votre forfait actuel sans frais supplémentaires pendant les quatre mois faisant suite à la réception du mail. Il suffit d’en faire la demande sur votre espace client.

À lire > Meilleur forfait mobile : voici les meilleures offres en janvier 2023

Du côté des utilisateurs, on fait évidemment grise mine. Sur Twitter, Mel Boiron compte visiblement en finir : “Donc Sosh m’écrit que mon forfait va augmenter de 1€… Quand tu payes depuis des lustres 20€/mois pour 40 go de datas, tu te dis que la fidélité est une connerie. Ayant réorganisé mes mails (Tutanota, Proton, iCloud), sauf doublement des datas, plus rien ne m’attache…”