SpaceX : Elon Musk veut créer une ville appelée « Starbase » au Texas pour y lancer des fusées

Le village de Boca Chica a actuellement une population d’environ deux douzaines de personnes, ce qui est bien trop peu pour être considéré comme une ville. En conséquence, Elon Musk souhaiterait agrandir ce site de lancement.

Le PDG de SpaceX a souvent de grands projets pour SpaceX, et Starbase pourrait être l’un d’eux. Elon Musk est confiant pour faire atterrir des astronautes sur Mars en 2026, et une ville entière comme Starbase dédiée à l’exploration spatiale pourrait être une bonne idée.

Comme à son habitude, Elon Musk n’a pas été hésiter à échanger avec ses followers sur quelques détails amusants. En effet, il a déclaré dit que la ville sera adaptée aux chiens et que son chef sera le Doge, un jeu de mots sur un titre de seigneur élu médiéval du même nom et la cryptomonnaie DogeCoin, qui a été créée suite à un mème sur internet d’un chien de la race Shiba.

Starbase, une ville dédiée au lancement des fusées SpaceX

La création d’une ville doit respecter des règles strictes. En effet, la zone doit avoir au moins 201 habitants, a déclaré Kellen Zale, professeur associé au centre juridique de l’Université de Houston, qui est spécialisé dans l’utilisation des terres et le droit des collectivités locales. De plus, pour les zones de moins de 2 000 habitants, la ville ne peut pas dépasser 1 280 acres, soit un peu plus de 5 km².

Un représentant de SpaceX aurait déjà approché le juge Eddie Trevino du conté de Camaron pour renommer le petit village de Boca Chica, d’où l’entreprise teste actuellement des prototypes de Starship qui devront un jour emmener des astronautes sur la lune et sur Mars. SpaceX entend également ne plus faire atterrir ses fusées sur Terre, puisqu’elle souhaiterait maintenant les attraper avec un bras géant de la tour de lancement.

Pour l’instant, Starbase n’est qu’un projet, qui prendra un certain temps à se concrétiser. Cependant, connaissant Elon Musk, on peut imaginer qu’il fera tout pour le réaliser le plus rapidement possible pour aider la conquête spatiale, et créer de nouveaux mèmes pour alimenter son compte Twitter.

