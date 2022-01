SpaceX : suivez en direct le départ du cargo Dragon de l’ISS vers la Terre

SpaceX CRS-24 se raccrochant à l’ISS en décembre © NASA

Ce vendredi 21 janvier 2022, le cargo SpaceX CRS-24 (SpX-24) de SpaceX quittera la Station spatiale internationale (ISS), après quelques semaines passées à un peu plus de 400 km d’altitude. Le cargo, dépourvu d’équipage, retournera sur Terre en transportant un bon nombre d’expériences scientifiques et de fournitures qui devront être réparées.

Le vol retour sera intégralement filmé en direct par la NASA. Une occasion à ne pas manquer pour tous les passionnés d’étoiles, de planètes, d’espace (et de SpaceX). Mais alors, comment faire pour suivre le vol retour ? On vous dit tout ici.

À quoi aura servi SpaceX CRS-24 ?

SpaceX CRS-24 est un cargo de réapprovisionnement commercial, parti en direction de l’ISS le 21 décembre 2021. La mission, sous contrat avec la NASA, était pilotée par SpaceX à l’aide d’un Cargo Dragon. Il s’agissait du quatrième vol de l’entreprise d’Elon Musk dans le cadre du contrat CRS Phase 2 de la NASA, attribué en janvier 2016.

À son départ, le cargo était dénué de moteurs d’abandon SuperDraco, de sièges, de commandes de cockpit et même, de tout système de survie pour astronautes. À l’inverse, il transportait plus de 2 989 kg d’expériences scientifiques — dont une étude sur le traitement du cancer et une bio-imprimante portative, la BioPrint FirstAid —, d’instruments, de fournitures, de matériel et même, des cadeaux de Noël. Rappelons que l’été dernier, SpaceX avait envoyé des glaces, des fourmis, des crevettes, des mauvaises herbes et même un bras robotique à bord de l’ISS.

Pour son retour, le cargo devrait transporter un dôme d’hydrogène, l’un des composants critiques du système de génération d’oxygène (OGS), voué à être réparé ou remplacé. Le système de traitement de l’urine va également redescendre sur Terre pour être remis à neuf, tout comme l’outil d’analyse du carbone organique.

Comment suivre le vol retour de CRS-24 ?

Le départ du vaisseau spatial sera retransmis en direct par la NASA sur sa chaîne, NASA TV. La couverture commencera le vendredi 21 janvier à 16 h 15 (heure de Paris). Le désamarrage lui-même est prévu à 16 h 40. Vous pouvez regarder le live juste ci-dessous.

Le vaisseau spatial de SpaceX, qui pense envoyer des hommes sur la Lune en 2024, s’éloignera ensuite de la station et se dirigera vers la Terre, avant de faire son amerrissage vers 22 h 25 le samedi 22 janvier.