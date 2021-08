SpaceX va lancer des satellites publicitaires et vous pourrez acheter de la pub avec des Dogecoin

SpaceX s’associe à la startup canadienne Geometric Energy Corporation pour lancer des satellites publicitaires dans l’Espace. N’importe qui pourra acheter de la pub avec de la cryptomonnaie et notamment avec du Dogecoin.

Ce n’est pas la première que l’on entend parler de publicités dans l’Espace, notamment avec Pepsi qui voulait en profiter pour promouvoir ses boissons. Cependant, le projet se concrétise de plus en plus. SpaceX s’associe à une startup canadienne du nom de Geometric Energy Corporation (GEC). Les deux sociétés ont pour objectif d’envoyer des satellites publicitaires dans le ciel étoilé. De son côté, SpaceX s’affaire en ce moment à assembler la plus grande fusée jamais vue dans la conquête spatiale.

Un satellite de SpaceX – Crédit : SpaceX / Pexels

Après avoir conquis la Terre, les panneaux publicitaires se dirigent désormais vers l’Espace. Le cofondateur et PDG de GEC, Samuel Reid, a expliqué qu’un satellite de type CubeSat (un satellite miniature) est en cours de développement. Il sera équipé d’une perche à selfie et d’un écran qui servira à afficher les publicités et n’importe quel contenu que les clients souhaiteront montrer.

La publicité spatiale, c’est pour bientôt avec SpaceX

Le CubeSat de GEC sera chargé à bord d’une fusée Falcon 9 qui le propulsera en orbite. C’est la fusée de SpaceX qui est réutilisable, même après plusieurs lancements. Nous n’avons pas encore de date de décollage précise pour le satellite publicitaire, mais Samuel Reid prévoit un lancement début 2022.

D’ailleurs, le satellite publicitaire ne sera pas uniquement réservé aux marques. En effet, n’importe qui pourra acheter de la pub, s’il a le budget suffisant bien entendu. L’espace de pub sera vendu au pixel. Une fois que le satellite sera déployé, vous aurez la possibilité d’acheter des jetons qui permettront de configurer les pixels. Il y aura cinq types de jetons au total. Le jeton Beta correspondra à la coordonnée X du pixel tandis que le jeton Rhoe représentera la coordonnée Y. Le jeton Gamma sera utilisé pour déterminer la luminosité et le Kappa pour choisir la couleur. La durée d’affichage sera définie par le jeton XI.

L’espace publicitaire pourra s’acheter avec des Dogecoin

L’achat d’espace publicitaire spatial se fera avec des cryptomonnaies. La startup canadienne prévoit aussi de prendre en charge le Dogecoin, la fameuse cryptomonnaie parodique. En plus des publicités, GEC espère que des artistes et des personnalités pourront profiter du satellite pour partager des œuvres d’art et faire passer des messages. Comme Samuel Reid a confié à Business Insider, « espérons que les gens ne gaspillent pas d’argent pour quelque chose d’inapproprié, d’insultant ou d’offensant ».

Mais alors, comment est-ce que les publicités du satellite seront visibles depuis la Terre ? En fait, les publicités défileront sur l’écran du satellite qui sera filmé en direct par sa perche à selfie. Le contenu sera retransmis en temps réel sur une chaîne YouTube ou Twitch. Pour le moment, nous n’avons encore aucune idée du coût d’un pixel sur le satellite publicitaire, mais ce ne sera pas à la portée de tout le monde.

Source : Gizmodo