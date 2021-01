Spider-Man : Tom Holland révèle son secret pour paraître plus jeune

Il n’est pas toujours évident pour un acteur de paraître plus jeune qu’il n’est à l’écran. Lorsqu’il joue l’homme-araignée pour la première fois à l’écran, Tom Holland sort tout juste de l’adolescence. Mais afin de jouer un Peter Parker encore âgé de 16 ans, le comédien a dû rivaliser d’ingéniosité. Sans artifices ou effets spéciaux superflus, Holland utilse simplement son corps pour créer une illusion parfaite. En modifiant sa posture et son placement de bras, l’acteur arrive à bluffer le public.

Tom Holland, éternel adolescent ? – Crédit : Marvel Studios

Dans une récente interview, le comédien revient sur ses trucs et astuces pour rester totalement convaincant à l’écran. Et alors qu’il doit bientôt faire son retour dans le troisième volet de la franchise, il en profite pour lever le voile sur quelques secrets de fabrication bien gardés !

Tom Holland, éternel adolescent

Ancien danseur, Holland sait parfaitement se servir de son corps pour le mettre au service de ses personnages. Nul besoin de maquillage pour être réaliste, le comédien a sa méthode bien à lui. « Le physique joue un rôle essentiel pour moi. C’est ainsi que j’essaye de différencier les personnages que je joue. Si vous regardez Peter Parker, il est très pétillant, et je fais ce truc où je laisse mes bras vraiment lâches. Cela lui donne cette apparence juvénile et enfantine » confie l’interprète de Spider-Man.

Et si on compare sa performance à celle de Maguire, on peut immédiatement remarquer l’efficacité de son astuce. En effet, Maguire campe un Peter Parker déjà adulte, plus raide dans son corps et bien moins volubile. Holland parvient à recréer une vraie nonchalance tout en gardant l’énergie bouillonnante d’un ado impatient.

Le comédien a tenu à se différencier dès le départ, pour mettre sa patte sur le personnage de Parker. Voulant à tout prix séduire le studio, le comédien a longtemps eu peur de se faire licencier. « Entre Civil War et Spider-Man: Homecoming, j’étais convaincu qu’ils allaient me licencier. Je ne sais pas pourquoi. C’était horrible, mais ils ne l’ont pas fait évidemment » confie Holland. Pas question de se séparer du jeune prodige, car il est certainement devenu l’interprète le plus populaire du rôle.

Holland reste un acteur convaincu que la corporalité est la meilleure arme possible pour donner de la crédibilité à un personnage. Et quand il s’agit de jouer de son physique, le comédien n’a jamais peur de rien. Il suffit de revoir cette performance iconoclaste et inclassable du jeune talent, se transformant en Rihanna :

Tom Holland prouve qu’il est un comédien accompli et sans doute l’un des plus prometteurs de sa génération. Alors en attendant de découvrir le prochain volet de Spider-Man, un petit conseil : décryptez ses anciennes performances dans la franchise. Vous verrez qu’il ne laisse jamais rien au hasard !

Source : Movieweb