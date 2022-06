Star Wars : Anakin Skywalker n’aime pas le sable et Hayden Christensen le comprend

Une réplique un peu étrange que l’acteur défend – Crédit : Lucasfilm

Autrefois conspuée, la communauté réhabilite la prélogie depuis plusieurs années. Il suffit de voir l’engouement pour Obi-Wan Kenobi sur Disney+ pour s’en convaincre avec le retour d’Ewan McGregor dans le rôle du Jedi. Mais ce n’est pas le seul comeback. Après des années d’une présence discrète sur nos écrans, Hayden Christensen incarne à nouveau Anakin Skywalker… ou plutôt Dark Vador à ce moment de l’histoire. Interviewé par le Hollywood Reporter, l’acteur en profite pour revenir sur une réplique moquée de la prélogie. Celle du désamour que porte le Jedi au sujet du sable.

Une réplique maladroite d’un jeune homme amoureux

Obi-Wan Kenobi se déroule dix ans après les événements de La revanche des Sith. Le Jedi se cache de l’Empire tout en gardant un œil sur Luke Skywalker Leia Organa. Car l’Empire, et plus précisément Dark Vador, s’est mis à la recherche des survivants à l’Ordre 66. En pleine promotion de la série, Hayden Christensen a été interrogé par le Hollywood Reporter sur la prélogie. Et notamment une scène de L’Attaque des clones pendant laquelle Anakin Skywalker passe un moment romantique avec Padmé (Natalie Portman). Le jeune homme lui dit : « Je n’aime pas le sable. C’est grossier, rugueux et irritant, ça s’infiltre partout ». Une déclaration moquée que Hayden Christensen compte bien défendre !

Je crois que c’est amusant que les gens soient si passionnés par cette réplique. Certains échanges sont… différents de ce à quoi on s’attend sans doute. Mais je n’ai jamais eu de problème avec ce dialogue. Je comprenais les ressentiments envers le sable, mais c’était un moment étrange pour en parler alors qu’il flirte avec cette fille pour laquelle il a de l’affection. Vous savez, c’est Anakin. – Hayden Christensen

Face à cette scène, Hayden Christensen penche pour la maladresse et une séduction gênée. Comme tous les jeunes vivant un premier amour ! Chacun se fera son avis sur la défense de l’acteur mais cette réplique reste amusante.

