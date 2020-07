Star Wars Bad Batch : une nouvelle série animée arrive sur Disney+ après Clone Wars

Disney+ vient d’annoncer une nouvelle série animée Star Wars. Elle sera intitulée The Bad Batch, et son intrigue se déroulera entre La Guerre des Clones et Rebels.

Lucasfilm l’avait annoncé, l’avenir de Star Wars sera pour l’instant sur le petit écran. Disney+ le confirme avec l’annonce de la nouvelle série animée The Bad Batch, qui sera lancée sur la plateforme en 2021.

Ce nouveau show suivra des personnages introduits dans La Guerre des Clones, dont la dernière saison s’est achevée en mai dernier. On retrouvera en effet Tech, Hunter, Crosshair et Wrecker, les soldats de l’escouade Bad Batch. On suivra donc ces personnages dans de nouvelles aventures qui se dérouleront juste après La Guerre des Clones.

Une nouvelle série Star Wars pilotée par des experts de la saga

Pour cette nouvelle série, Lucasfilm a réuni une équipe bien familière de la galaxie Star Wars. L’écriture du scénario de The Bad Batch a été confiée à Jennifer Corbett (Star Wars Resistance). Le studio a fait appel une fois de plus au producteur David Filoni, qui a travaillé sur toutes les dernières séries Star Wars, ainsi qu’à Brad Rau (Star Wars Rebel) et Josh Rimes (Star Wars Resistance).

Dans une déclaration officielle, la directrice des contenus Disney+ a déclaré : « Si Clone Wars s’est maintenant conclu, notre collaboration avec les incroyables narrateurs et artistes de Lucasfilm Animation ne fait que commencer. Nous sommes heureux de donner vie à la vision de Dave Filoni pour les nouvelles aventures de The Bad Batch. ».

D’autres séries Star Wars à venir

Ce nouveau projet Star Wars vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue de séries Disney+. Après la saison 2 de The Mandalorian, attendue en octobre prochain, on découvrira bientôt un spin-off de Rogue One centré sur Cassian Andor, ainsi qu’une série dédiée à Obi-Wan Kenobi. Selon plusieurs rumeurs à Hollywood, Lucasfilm aurait au total cinq projets Star Wars prévus. D’autres shows qui tourneraient autour de Boba Fett ou encore Ahsoka Tano seraient en effet au programme. Disney+ n’a cependant pas encore confirmé ces informations.

La série The Bad Batch, qui est quant à elle désormais officielle, sortira sur la plateforme de streaming en 2021. Aucun membre du casting voix n’a pour l’instant été annoncé. Étant donné la période à laquelle se déroule l’intrigue, il est cependant possible que des acteurs ayant travaillé sur La Guerre des Clones ou encore Star Wars Rebels soient présents dans la série.

