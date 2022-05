Star Wars : l’acteur derrière l’empereur Palpatine évoque un possible retour à l’écran

Le chancelier Palpatine dans La Revanche des Siths © Disney

Les traits de l’acteur Ian McDiarmid sont apparus pour la première fois dans la trilogie en 1983 dans Le Retour du Jedi en tant que Sheev Palpatine. Il est alors identifié comme l’Empereur de l’Empire Galactique et Maître Sith de Dark Vador. Puis, il reprend son rôle dans les préquels sous la double identité du chancelier Palpatine, tyran en devenir, et du Seigneur Sith Dark Sidious.

La nouvelle série Obi-Wan Kenobi se déroule une dizaine d’années après La Revanche des Siths. Ewan McGregor, qui incarne à nouveau Obi-Wan et se déclare partant pour une deuxième saison, doit veiller sur le devenir du jeune Luke Skywalker et le protéger de son père Dark Vador et des sbires de l’Empire Galactique.

L’empereur Palpatine dans les futures séries de Disney+

Durant la Star Wars Celebration, ayant lieu du 26 au 29 mai au Centre de Convention d’Anaheim, McDiarmid a fait une réponse en demi-teinte quant à l’apparition en chair et en os de son personnage. Il ne fait pas de doute qu’il sera présent dans l’intrigue, mais l’acteur est resté volontairement flou sur le fait qu’on puisse le revoir à l’écran rapidement.

Sa déclaration relève peut-être d’une volonté de garder le suspense et d’attiser la curiosité de l’audience. On ne peut à ce stade que spéculer sur la forme que prendra sa prestation dans les épisodes d’Obi-Wan Kenobi. On peut éventuellement parier sur son apparition en hologramme pour donner des ordres à ses séides, tout comme cela avait été le cas dans le film Rogue One.

Compte tenu des nombreux projets en cours de développement chez Disney, l’empereur a en effet la possibilité de jouer un rôle non seulement dans la série Obi-Wan Kenobi, mais aussi dans d’autres séries annoncées, telles que par exemple Andor, dont un premier teaser vient d’être dévoilé.

Source : Screenrant