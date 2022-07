Star Wars : Mark Hamill révèle 4 étonnants accessoires qu’il a gardés du tournage des films

Luke Skywalker (Mark Hamill) © Lucasfilm

Mark Hamill vient de révéler quatre nouveaux accessoires qu’il a gardés au fil des ans en travaillant sur la franchise Star Wars. L’acteur et écrivain est devenu célèbre pour le rôle de Luke Skywalker dans la franchise, apparaissant pour la première fois dans le film de 1977, puis dans cinq autres.

Les acteurs et les membres de l’équipe conservent souvent des éléments tels que des accessoires, des pièces de costume ou des décors sur lesquels ils ont travaillé et Mark Hamill n’est pas l’exception qui confirme la règle. Le mois dernier, Hamill avait révélé la chose la plus précieuse qu’il avait gardé, révélant qu’il s’agissait des bottes qu’il portait dans le premier film. Il ne connaît pas leur valeur réelle car il ne prévoit pas de les vendre. Mais ces bottes ne sont pas les seules…

Ces accessoires que Mark Hamill a ramenés chez lui

Mark Hamill a l’habitude de partager des faits amusants et d’autres petits secrets de ses années passées à tourner Star Wars. Depuis qu’il a rejoint les réseaux sociaux, il est assez facile de tomber sur une référence à la franchise en parcourant ses comptes. Au cours des derniers mois, il a partagé des images et des vidéos de tournage, a réagi à ses anciens autographes et a même discuté de la façon de prononcer correctement de nombreux noms de Star Wars.

Hamill est clairement passionné par la franchise Star Wars, en plus d’être fier d’en faire partie. Et bien que son personnage soit mort dans la chronologie actuelle de la saga, il lui reste toujours plusieurs moyens pour revenir. Luke pourrait revenir en tant que Fantôme de Force, par exemple, ou une fois de plus en CGI, comme dans The Mandalorian. Pour l’instant, le retour du célèbre Jedi en chair et en os à l’écran reste incertain, mais vu la passion d’Hamill, ce ne serait pas surprenant.

Cette semaine, Mark Hamill a donc partagé sur son compte Twitter ce qu’il avait gardé des films. L’acteur indique ainsi qu’il avait ramené chez lui le casque de Stormtrooper qu’il portait alors que Luke sauvait la princesse Leia (Carrie Fisher) dans le film original, les mains et les pieds de C-3PO tirés du Retour du Jedi, une grenouille en caoutchouc que Jabba le Hutt ingurgite dans le même film et enfin, une casquette d’un des employés de l’Étoile de la Mort.

Voici les tweets :

More things I kept from #SW:



-Stormtrooper helmet I wore rescuing the Princess#I_CantSeeAThingInThisHelmet😵‍💫

1/4 pic.twitter.com/zuUKeqhQK1 — Mark Hamill (@MarkHamill) July 22, 2022

More things I kept from #SW_ROTJ:



1 prop rubber frog 🐸#JabbaSnacks

3/4 pic.twitter.com/F0pQT1ikKs — Mark Hamill (@MarkHamill) July 25, 2022