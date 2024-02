Star Wars Outlaws : sa date de sortie pourrait finalement être avancée

Star Wars Outlaws sortira cette année sur les consoles de nouvelle génération. Le jeu en monde ouvert n’a toutefois pas encore de date de sortie officielle. Alors qu’on l’attendait à la fin de l’année, il pourrait bien sortir plus tôt, selon une source généralement bien rencardée.

La galaxie Star Wars est un terrain propice à l’exploration. Bien conscient de ce potentiel, Ubisoft va lui consacrer un jeu en monde ouvert dont le développement sera bientôt bouclé : Star Wars Outlaws. Ce titre qui promet d’être très ambitieux fait partie des jeux les plus attendus de l’année. Pour le moment, aucune date de sortie précise n’a été dévoilée, l’éditeur se contentant de promettre un lancement en 2024.

Début janvier, un billet de blog des parcs Disney laissait entendre que le jeu sortirait à la fin de l’année. Une information qui s’est finalement avérée douteuse. Le texte avait rapidement été supprimé, un représentant d’Ubisoft expliquant à Kotaku qu’il s’agissait tout bonnement d’une erreur. De quoi laisser les joueurs dans le flou. Il y a quelques jours, une source fiable sur l’industrie vidéoludique est sorti du bois pour distiller des informations fraîches.

Quand sortira Star Wars Outlaws ?

D’après le journaliste Tom Henderson, Star Wars Outlaws pourrait être lancé d’ici le mois de juin. Ubisoft pourrait “viser spécifiquement mai” même si un retard n’est pas à exclure. Mai pourrait être privilégié car il s’agit du mois où se tient l’évènement “May the fourth be with you”. Des festivités pour la communauté qui donnent souvent lieu à de grosses annonces sur la franchise Star Wars. L’éditeur pourrait ainsi profiter de l’évènement pour lancer son jeu dans le grand bain.

Evidemment, rien n’est gravé dans le marbre. Malgré le sérieux de la source, celle-ci n’exclut pas un retard à l’allumage. Le cas échéant, le jeu pourrait sortir dans la seconde partie de l’année 2024. Alors que le calendrier reste incertain, les prochaines communications d’Ubisoft au sujet du jeu seront scrutées de près par les fans impatients.

Pour rappel, Star Wars Outlaws sera un jeu en monde ouvert qui se nichera entre les évènements de l’Episode V et VI. Nous y incarnerons la vaurienne Kay Vess qui arpentera la galaxie en compagnie de son compagnon Nix. Elle sera notamment amenée à réaliser différentes missions attribuées par les syndicats du crime. Combats, pilotage de vaisseau, exploration de planètes à dos de speeder… Voici un aperçu du gameplay du jeu qui sortira sur PS5, Xbox Series et PC :