Star Wars : R2-D2, D2-R2, pourquoi a-t-il plusieurs noms ?

Un robot avec plusieurs noms – Crédit : Lucasfilm

Star Wars, c’est une saga Skywalker composée de 9 films, des spin-offs et autres séries sur Disney+. C’est simple : impossible de passer à côté de l’univers imaginé par George Lucas. Dès la fin du mois de mai, les fans apprécieront Obi-Wan Kenobi avec un nouveau trailer pour la mini-série. Mais Star Wars compte également des personnages majeurs présents depuis plusieurs films comme R2-D2… ou D2-R2 ? Car certains spectateurs savent que le nom du robot n’est pas le même d’une production à l’autre. Mais pourquoi cette différence ?

Des noms différents… à cause d’une erreur de traduction

Un robot présent depuis le premier film – Crédit : Lucasfilm

Pour les plus observateurs, R2-D2 possède plusieurs noms comme D2-R2 ou « unité D2 ». C’est notamment dans la première trilogie que les fans connaissent cette différence perceptible dans le doublage. En réalité, il s’agit d’une approximation comme on en trouve des dizaines dans ces trois films. Dans Un nouvel espoir, d’autres erreurs peuvent être soulignées : Millenium Condor, Pistolaser, Leila au lieu de Leia, Yan plutôt que Han ou Étoile noire/de la mort. Le pire reste Chewbacca devenu Chiktaba à la sortie du film en France !

Alors certes, ces erreurs peuvent choquer mais à l’époque, Star Wars n’était pas le monument d’aujourd’hui. On comprend le doublage pas forcément au point au niveau des désignations. D’où les changements pour R2-D2 et d’autres personnages. Mais aujourd’hui, les noms sont gravés dans le marbre.

La journée Star Wars se déroule ce 4 mai

Aujourd’hui, Star Wars s’impose comme un monument de la culture pop. À tel point que le 4 mai signe la journée Star Wars appelée May the fourth be with you. Il s’agit d’un calembour basé sur la célèbre phrase « May the Force be with you » (« Que la Force soit avec vous »). À l’oral, les deux phrases semblent similaires. D’où ce 4 mai pour célébrer la franchise !

