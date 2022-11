Star Wars : un acteur de la trilogie originale a refusé de revenir dans Le Réveil de la Force

© Lucasfilm

Avec Le Réveil de la Force, Disney acte le début de l’ère Star Wars sous sa direction. Nostalgie oblige, le géant du divertissement a fait revenir Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo ou encore Chewbacca. Mais tous n’ont pas accepté dès le début. C’est le cas de Denis Lawson, l’oncle d’Ewan McGregor (oui, celui qui joue Obi-Wan Kenobi), que les spectateurs peuvent voir dans la trilogie originale. Il incarne Wedge Antilles, un pilote de la Rébellion. On le retrouve lors de principales batailles de l’univers.

Mais avant son comeback inespéré dans L’Ascension de Skywalker, Denis Lawson a tourné le dos au Réveil de la Force. Explications.

Une présence plus longue que prévu dans l’épisode 9

Wedge Antilles a été vu lors de l’affrontement contre la flotte de l’Ordre final des Sith dans L’Ascension de Skywalker. Un personnage de la trilogie originale qui était prévu pour revenir dans Le Réveil de la Force. Sauf que Denis Lawson a refusé alors que Disney l’a contacté.

Selon l’acteur, s’imaginer retourner dans une nouvelle trilogie sous la direction du géant du divertissement aurait été ennuyeux. Il semble que L’Ascension de Skywalker l’a finalement convaincu ! Mais cette révélation indique que ces films auraient pu avoir un tout autre visage avec la présence de Wedge Antilles dès l’épisode 7.

Si sa présence est minime dans L’Ascension de Skywalker, Denis Lawson dévoile que le réalisateur J.J. Abrams avait prévu un retour plus important. Sauf que l’acteur n’a pu être présent que 5 jours car il dirigeait et jouait dans une pièce de théâtre. Le rôle de Wedge Antilles lors de la bataille d’Exegol a été minimisé par incompatibilité d’agenda.

Un retour trop peu étoffé

Ce court caméo reste dommageable car la place de Wedge Antilles dans la chronologie reste floue pour la plupart des fans de Star Wars. Entre la trilogie originale et celle de Disney, le pilote s’est marié avec Nora Wexley et travaille comme instructeur de vol. En plus de diverses péripéties et autres batailles majeures.

Sans oublier que Wedge Antilles a formé sa propre escouade, l’Escadron Fantôme. Ce n’est qu’à partir de L’Ascension de Skywalker qu’il reprend le combat. La communauté aurait aimé une présence plus étoffée !

