Starfield : un moyen de transport inédit en approche, le vœu des joueurs exaucé

Starfield était attendu comme le Messie autant du côté des joueurs que de celui de Xbox. Malgré un joli succès critique et le titre de plus gros lancement réalisé pour une œuvre de Bethesda, on peut imaginer que Microsoft attendait sans doute encore mieux.

Starfield a même été boudé aux Game Awards 2023, une nouvelle preuve qu’il n’a finalement pas tant marqué les esprits que cela. Est-ce que le nouveau moyen de transport qui devrait arriver prochainement dans le jeu de rôle va relancer l’intérêt autour du jeu ?

Un nouveau moyen de déplacement, le buggy, arriverait prochainement dans Starfield

Le RPG Starfield se distinguait par l’absence de moyens locomotion (hormis le vaisseau spatial, mais seulement utilisable pour le voyage rapide). Une déception pour une bonne partie des joueurs, qui aurait aimé explorer les planètes de manière plus originale.

Bethesda va peut-être exaucer leur souhait. Une image en fuite sur le forum 4chan montre un buggy dans un décor de Starfield. Il suffirait d’acheter le véhicule chez un marchand pour le faire apparaître près de votre vaisseau avant d’en prendre le contrôle.

Vous pourriez aussi changer les couleurs de votre buggy, mais la personnalisation ne serait pas aussi permissive que celle du vaisseau. Ce véhicule inédit arriverait dans la prochaine mise à jour de Starfield. Évidemment, il convient de prendre ceci avec des pincettes et d’attendre une communication officielle de Bethesda sur le sujet.

Une chose est bien certaine, le DLC Shattered Space de Starfield arrivera cet automne sur PC et Xbox. « Explorez des lieux inconnus, affrontez de nouveaux ennemis et découvrez l’histoire de la Maison Va’ruun dans l’extension », indique Bethesda sur son site officiel pour faire saliver la communauté. Le studio ne devrait pas tarder à révéler sa date de sortie précise.