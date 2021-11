Steam a explosé son record avec plus de 27 millions de joueurs en simultané

Steam a battu un nouveau record dimanche 28 novembre 2021. La plateforme de jeux vidéo a enregistré un pic historique de 27 384 959 utilisateurs en simultané qui jouaient à des jeux. Elle a explosé son record pendant le week-end de Thanksgiving, mais les soldes d’automne 2021 de la plateforme ont probablement aussi joué un rôle important. Elles se termineront d’ailleurs le 1er décembre. Il y avait aussi le Black Friday et ses grosses promotions en dépit des arnaques qui essayaient de piéger les clients peu vigilants.

Page d’accueil de Steam pour les soldes d’automne – Crédit : Valve

Les plus de 27 millions d’utilisateurs jouaient à différents titres au moment où le record a été battu. Les 5 jeux les plus joués de Steam en ce moment sont Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, Halo Infinite, Team Fortress 2 et New World.

Les soldes d’automne et Halo Infinite ont contribué à ce record

Halo Infinite a aussi probablement contribué au record de Steam. En effet, Microsoft a lancé le mode multijoueur gratuit de Halo Infinite il y a moins de deux semaines, mais celui-ci est déjà très populaire auprès des joueurs. Il a reçu un très bon accueil sur la plateforme avec 79 % d’évaluations positives sur près de 80 000 évaluations au total. Halo Infinite comptabilisait 272 586 joueurs en simultané il y a 13 jours, ce qui témoigne de sa popularité.

Le nombre de joueurs en simultané sur Steam augmente progressivement au fil des années. La plateforme a déjà battu son record plusieurs fois cette année. L’année dernière, pendant la pandémie et les quarantaines en place dans plusieurs pays, Steam avait enregistré un pic de presque 20 millions d’utilisateurs en simultané.

Bien entendu, le record de Steam est directement lié aux jeux populaires disponibles sur sa plateforme comme Dota 2 et Team Fortress 2. Il y a quelques mois, Team Fortress 2 a battu son propre record de joueurs en simultané après 14 ans d’existence. 151 253 joueurs jouaient au FPS en free-to-play développé par Valve. Enfin, Steam réussira peut-être à battre son record une nouvelle fois d’ici la fin de l’année pour les soldes d’hiver.

Source : IGN