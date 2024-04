Stellar Blade : sa durée de vie impressionnante dévoilée, vous en aurez pour votre argent

© Sony

Stellar Blade, anciennement nommé « Project Eve » en raison du nom de son personnage principal, arrive dès le 26 avril prochain sur PS5. La sortie du titre de Shift Up est particulièrement attendue après plusieurs années de développement et d’une communication intense de Sony pour valoriser le AAA.

La démo de Stellar Blade disponible sur PS5 a permis aux joueurs de se faire une première idée de ce qui les attendait dans l’aventure exigeante concoctée par le studio coréen. Kim Hyung-tae, le directeur de Shift Up, livre une information importante que la démo ne laissait pas filtrer : la durée de vie de l’exclu Sony.

La durée de vie de Stellar Blade révélée, il faudra du temps pour le 100 %

Kim Hyung-tae prend régulièrement la parole depuis quelques jours en marge du lancement de Stellar Blade, notamment pour répondre aux critiques concernant le physique d’EVE. Cette fois, le directeur du studio s’exprime principalement sur l’ambition du titre. Comme il l’avait déjà mentionné, il faudra 25 heures pour terminer l’histoire principale de Stellar Blade.

Kim Hyung-tae ajoute que terminer l’aventure à 100 % en trouvant tous les collectibles nécessitera entre 30 et 50 heures. Sa durée de vie correspond à celle des titres les plus ambitieux du genre comme Dark Souls, Sekiro ou plus récemment Lies of P. Une bonne nouvelle pour le public, surtout qu’un DLC pourrait sortir ultérieurement.

Dans Stellar Blade, les joueurs pourront explorer deux grandes zones semi-ouvertes qui contiendront également leur lot de quêtes à accomplir. Il faudra s’impliquer dans le quotidien des survivants de Xion pour avoir accès à davantage de missions.

Au fur et à mesure que vous tisserez des liens avec les personnages, d’autres apparaîtront et si vous ne le souhaitez pas, il y aura beaucoup de quêtes que vous ne verrez pas », prévient Kim Hyung-tae dans les colonnes de Ruliweb.

Comme nous le notions dans notre test de la démo de Stellar Blade, le directeur du jeu indique que la maîtrise du système de combat nécessitera aussi de l’implication de la part du joueur. L’exclu PS5 demandera d’analyser le pattern de ses ennemis, d’esquiver et de se protéger plutôt que d’attaquer sans trop réfléchir, comme dans un Souls-like, dont Stellar Blade s’inspire clairement.