Stranger Things : David Harbour voulait que le chien des Byers soit tué dans la série

Le chien Chester de la famille Byers dans Stranger Things est le pire acteur avec lequel David Harbour n’ait jamais travaillé. L’acteur a révélé qu’il voulait que le chien soit tué dans la série. On ne l’a plus revu en chair et en os après la première saison.

David Harbour, l’acteur star de Stranger Things qui interprète le shérif Jim Hopper est très préoccupé en ce moment avec la sortie de Black Widow. Il joue le rôle du Gardien rouge dans le film Marvel qui voit ses ventes exploser au cinéma et sur Disney+. Néanmoins, David Harbour a tout de même trouvé le temps de parler de Stranger Things dans une interview.

Le shérif Jim Hopper (David Harbour) et le chien Chester dans Stranger Things – Crédit : Netflix

David Harbour a participé à la série YouTube intitulée Hot Ones. Elle consiste à interviewer des célébrités devant un plateau d’ailes de poulet. Celles-ci sont de plus en plus épicées au fur et à mesure que les questions sont posées. Après avoir parlé de Black Widow, l’animateur Sean Evans a dit qu’il ne pouvait pas s’empêcher d’évoquer Stranger Things, sous peine de se faire incendier dans les commentaires. La prochaine saison n’a toujours pas de date de sortie. Cependant, David Harbour a révélé que Stranger Things prépare son grand final.

David Harbour n’en pouvait plus de travailler avec ce chien sur le plateau de Stranger Things

Sean Evans a alors demandé à David Harbour pourquoi il a qualifié le chien Chester des Byers comme étant le pire acteur avec lequel il n’ait jamais travaillé. « Je détestais tellement ce putain de chien », a répondu l’acteur avant d’ajouter que « prise après prise, il s’égarait ou faisait autre chose ».

David Harbour a révélé se souvenir de l’entraîneur qui essayait de motiver son chien entre les scènes. L’acteur l’entendait notamment dire : « Allez ! Nous devons gagner notre argent ! ». David Harbour s’était alors approché sur le plateau de tournage pour donner son avis : « vous savez, les Byers devraient probablement faire euthanasier ce chien pour la prochaine saison ». En effet, le chien Chester a mystérieusement disparu à la fin de la première saison. Sa tombe est ensuite apparue dans le jardin des Byers sans aucune explication.

Selon David Harbour, le chien Chester pourrait être retrouvé dans l’Upside Down dans les prochaines saisons. Il suffirait alors d’expliquer qu’il s’était enfui avant de traverser le portail vers l’Upside Down. D’ailleurs, David Harbour a récemment comparé la résurrection de son personnage Hopper à celle de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux.

Source : ComicBook