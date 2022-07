Stranger Things : la création de Vecna partagée en vidéo par Netflix

Crédit : Netflix

Stranger Things 4 a tiré sa révérence le 1er juillet dernier. Désormais, place à une 5ème saison prometteuse avec de premiers éléments de l’histoire dévoilés. Et les fans espèrent bien, en guise de conclusion, avoir droit à un comeback bien énervé de Vecna. Autrefois humain, cette créature hante le Monde à l’envers et élimine ses cibles en créant un lien psychique avec eux. Un monstre largement inspiré de Game of Thrones puisque son maquilleur n’est autre que celui du Roi de la nuit. Aujourd’hui, une vidéo publiée par Netflix dévoile le processus de création de Vecna campé par Jamie Campbell Bower.

Une vidéo de 8 minutes dévoile la création de Vecna

mind officially flayed 🤯 a behind the scenes look at the making of VECNA featuring Jamie Campbell Bower, Barrie Gower, the Duffer Brothers and more pic.twitter.com/tiQmjc2tTy — Stranger Things (@Stranger_Things) July 18, 2022

En attendant la saison 5 de Stranger Things, Netflix régale l’énorme communauté entourant la série des frères Duffer. L’occasion pour le service de streaming de partager les coulisses de la création de Vecna. Une créature plutôt réussie puisque la production fait le choix habile d’un véritable maquillage plutôt que des CGI. Résultat ? Un rendu saisissant, très réaliste et qui risque de très bien vieillir.

Cet exploit a été possible grâce aux effets spéciaux de Barrie Gower et ses équipes. On lui doit également le maquillage de Chernobyl, Doctor Strange 2 ou encore The Witcher. Prochainement, vous pourrez apercevoir son boulot dans House of the Dragon, qui a publié un trailer, ou encore The Last of Us avec une scène inspirée du jeu dévoilée en vidéo.

Dans cette vidéo de 8 minutes, on voit Jamie Campbell Bower, l’interprète de Vecna, se confier sur la création de la créature. Les frères Duffer ou encore Sadie Sink s’expriment aussi à ce propos. Les prothèses, la lumière, le tournage, Netflix dévoile les coulisses de la naissance d’une bête qu’on retrouvera dans Stranger Things 5. Après tout, la créature a survécu à ses blessures et se tient prête à revenir pour tourmenter nos héros.

