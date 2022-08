Stranger Things : on connaît le nombre d’épisodes de la saison 5

La tant attendue saison 5 de Stranger Things se dévoile progressivement. On vient notamment d’apprendre le nombre d’épisodes de la prochaine saison. Les showrunners Matt et Ross Duffer sont déjà en train de travailler dessus.

Après une saison 4 qui s’est terminée en beauté avec la magnifique scène du solo d’Eddie Munson à la guitare qui a fait exploser les écoutes de Metallica, tous les fans attendent avec impatience des nouvelles de la saison 5. La production vient donc de partager une photo qui dévoile le nombre d’épisodes de la prochaine saison. Au total, la saison 5 de Stranger Things comportera 8 épisodes.

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Ce n’est pas étonnant que la saison 5 n’ait « seulement » que 8 épisodes puisque les showrunners Matt et Ross Duffer ont déjà confirmé que la saison 5 sera plus courte que la saison 4. Celle-ci est particulièrement longue avec 9 épisodes répartis dans deux parties. Le dernier épisode dure même 2 heures et 30 minutes !

Les 8 épisodes de la saison 5 seront plus conventionnels, à l’exception du dernier

Le compte Twitter des scénaristes de Stranger Things a partagé une photo qui dévoile le nombre d’épisodes de la saison 5. On y voit effectivement un tableau blanc avec plusieurs lignes et colonnes. Chaque colonne est dédiée à un épisode. Il y en a 8 au total.

Comme promis, les frères Duffer ont commencé l’écriture de la saison 5 de Stranger Things après avoir pris de « petites vacances en juillet ». Pour le moment, les détails sur la prochaine saison sont encore peu nombreux. Nous n’avons pas de date de sortie, mais nous savons que l’histoire va se recentrer sur Hawkins avec de nombreux éléments de l’Upside Down, ou Monde à l’envers.

De plus, la saison 5 de Stranger Things ressemblera davantage aux saisons 1 et 3 en termes d’épisodes. En effet, Matt Duffer a déjà expliqué que : « je ne pense pas que les temps d’exécution seront aussi extrêmes dans la saison 5. Nous essayons de revenir à la simplicité de la structure de la première saison avec une échelle et une portée plus importantes. Sauf pour la finale pour laquelle je m’attends à ce qu’elle soit assez massive ». Eh oui, on rappelle que la saison 5 sera la toute dernière de Stranger Things. Le huitième épisode de la saison 5 se doit donc d’être l’apothéose de Stranger Things.

Source : CBR