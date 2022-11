Super Mario Bros le film : des dizaines de références aux jeux Nintendo étaient cachées dans le trailer

La deuxième (et véritable) bande-annonce du film Super Mario Bros est sortie hier soir. Si vous l’aviez manqué, on a tenté de rassembler ici toutes les références aux anciens jeux de la franchise, des plus grosses aux plus petites. Les voici.

Super Mario Bros le film © Capture YouTube / Nintendo

Si vous l’aviez manqué, sachez que Nintendo a diffusé la toute première (véritable) bande-annonce du film Super Mario Bros., hier soir. Une première bande-annonce avait déjà été diffusée il y a quelques mois, mais elle ne montrait pas grand-chose.

Celle-ci est une autre paire de manche : on y voit apparaître tous les personnages principaux de la célèbre franchise et elle nous donne un bon aperçu de ce à quoi il faut s’attendre. En revanche, des dizaines de petits clins d’œils et autres easter eggs se sont faufilés dans la bande-annonce et nous les avons rassemblés ici.

Super Mario Bros le film : une bande-annonce truffée de références aux anciens jeux Nintendo

Bien évidemment, la bande-annonce contient de nombreuses références à Super Mario Bros : Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser sont tous présents. On y voit aussi les Koopas, les Goombas, les Frères Marteau, les Bob-Ombs, les plantes Piranhas, Bullet Bill aussi, tout comme Shy Guy et les poissons Cheep Cheep. Les Toads montrent aussi à un moment une carte qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle d’un jeu Mario en 2D.

D’autres éléments font référence à Super Mario Bros 3., comme Mario tanuki en train de voler. On y voit aussi la fleur de feu, que Peach utilise pour enflammer sa main. Alors que Donkey Kong matraque Mario au début du trailer, la plate-forme sur laquelle ils se trouvent est l’une des poutres de l’ancien jeu Donkey Kong. Kiddy Kong et Funky Kong sont d’ailleurs présents, eux aussi. L’île de Yoshi’s Island apparaît aussi brièvement à 1 minute 30.

La grande finale de la bande-annonce montre Mario à bord de son kart favori sur la Rainbow Road. Dans un autre plan, Peach est montrée dans la bande-annonce vêtue d’une combinaison intégrale : il s’agit de celle qu’elle porte dans Mario Kart Wii, montrée à nouveau lorsqu’elle conduit sa moto. Peach dit, à un moment, « il y a tellement de galaxies » en référence à Super Mario Galaxy, probablement.

Ce qui est intéressant, c’est que plusieurs références très discrètes au Super Nintendo World (les parcs à thème d’Universal) s’y trouvent : le manège Yoshi, le manège Mario Kart avec des lunettes AR et le manège à chariot minier de Donkey Kong Country.

On y aperçoit également le Château de Peach, son vitrail et ses grands tableaux, en référence à Super Mario 64. On y voit d’ailleurs aussi les pingouins, présents dans le jeu sur Nintendo 64. Vous l’aurez peut-être manqué, mais une référence à Super Mario RPG est aussi présente lorsque Peach et Toad avancent en brandissant des armes. Peach sort une hache et Toad sort une poêle à frire, l’arme ultime de Peach dans le jeu.

Fait amusant, Mario et Luigi travaillaient à Brooklyn dans le film en live-action, qui avait connu un échec cuisant au box-office. Ce film d’animation s’y déroule, lui aussi. Du moins, c’est là où les deux frères semblent travailler au début du film.

Le film Super Mario Bros. sortira en salles le 29 mars 2023.