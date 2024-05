Supergirl : voici la date de sortie de ce film DC très prometteur

Milly Alcock va revêtir la cape de Supergirl dans un prochain film DC. Supergirl : Woman of Tomorrow sortira à l’été 2026, soit un an après la sortie de Superman. Il devrait nous dévoiler une facette insoupçonnée de l’héroïne.

© DC

James Gunn est désormais à la tête de DC Studios. Le réalisateur a du pain sur la planche, lui qui doit rebâtir un nouvel univers cinématographique sur les cendres du DCEU. Celui-ci sera composé de séries, de dessins animés, de jeux vidéo et de films qui auront un socle narratif commun. Après la diffusion de la série animée Creature Commandos, c’est Superman qui lancera cette nouvelle ère dans les salles obscures.

Le super-héros sera incarné par David Corenswet qui succèdera à Henry Cavill. Le nouveau film Superman sortira le 9 juillet 2025 au cinéma. Un an plus tard, DC Studios remettra le couvert en dévoilant Supergirl: Woman of Tomorrow. Cette adaptation prometteuse sera portée par Milly Alcock (House of the Dragon) qui se chargera d’incarner le rôle-titre. Elle sortira le 26 juin 2026 dans les salles de cinéma (probablement le 24 en France).

Supergirl sortira à l’été 2026 au cinéma

Réalisé par Craig Gillespie, ce film sera basé sur le comic éponyme créé par Tom King et Bilquis Evely. Nous y suivrons Kara Zor-El qui n’est autre que la cousine de Superman. Lassée de vivre dans l’ombre de ce dernier, elle décide de fuir la Terre avec son chien Krypto. C’est au cours d’une beuverie sur une planète qu’elle fait la rencontre d’une extraterrestre qui lui demande de l’aide pour se venger du tueur de son père.

Reste toutefois à voir dans quelle mesure le film collera au matériel source. D’après Gunn, la Supergirl que nous verrons dans Woman of Tomorrow sera “beaucoup plus hardcore” que la Supergirl à laquelle nous sommes habitués. Il est en outre probable qu’elle fasse une apparition fugace dans le film Superman, l’actrice ayant fait des essais en costume sur le tournage, selon Variety.

Pour rappel, le studio nous réserve également d’autres films DC qui ne s’inscriront pas dans la continuité narrative du DC Universe. Ils évolueront dans une autre temporalité dans laquelle on retrouvera notamment The Batman 2, Joker 2 ou encore la série sur le Pingouin.