Téléchargement illégal : 40 sites vont fermer dont YggTorrent et Torrent9

Le moyen le plus simple d’accéder aux films et séries de son choix est de passer par les plateformes de SVOD. Évidemment, l’accès à Netflix, Disney+ et autres Amazon Prime Video nécessite de passer à la caisse. Les mélomanes aussi peuvent se retrouver contraints de payer l’accès à la musique.

Plutôt que d’investir dans un abonnement, des particuliers font le choix de passer par des sites pirates pour profiter de leur contenu. Leur marge de manœuvre va considérablement se restreindre, puisque la justice française vient d’obtenir le blocage de plusieurs dizaines de sites de téléchargement illégal.

40 sites de téléchargement illégal vont disparaître en France

Très beau coup pour la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques). L’organisme vient d’obtenir le blocage de 40 sites de téléchargement illégal auprès de la justice française. Parmi eux se trouvent des plateformes populaires comme YggTorrent, Torrent9 et Cpasbien.

Elles proposent aussi bien des séries TV que des albums musicaux appartenant à de grosses sociétés de production. Les ayants droit ne voulant logiquement pas les laisser agir, la SCPP a tout fait pour obtenir la fermeture de ces sites pirates.

La justice va dans son sens : les fournisseurs d’accès à Internet disposent donc de 15 jours pour bloquer les noms de domaine de ces plateformes (pendant 18 mois), comme c’est habituellement le cas. Évidemment, les dirigeants de ces sites illégaux devraient revenir avec un autre nom de domaine afin de continuer à agir, mais la décision du tribunal porte tout de même un coup à leur activité.

Voici une nouvelle preuve, s’il en fallait une, que l’étau se resserre autour des sites pirates. Rappelons que la justice française ordonnait déjà le blocage de 56 noms de domaine au début de l’été. L’IPTV illégal se trouve aussi dans le viseur des autorités, au grand dam des fournisseurs… et des clients.

