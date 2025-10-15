Taxe foncière en hausse, un moyen simple pour payer moins cher

La taxe foncière pèse de plus en plus lourd sur les propriétaires. Cependant, si vos revenus sont modestes, une demande de plafonnement peut vous permettre de réduire la note. Voici comment procéder.

Propriétaires, ne payez pas trop ! Découvrez le plafonnement de la taxe foncière

Le compte à rebours est lancé. La date limite pour payer la taxe foncière approche rapidement. Si vous payez en ligne, vous avez jusqu’au 20 octobre 2025. En revanche, si vous utilisez un autre moyen (chèque, espèces, virement…), il faudra régler avant le 15 octobre 2025. Mais bonne nouvelle : dans certains cas, il est possible de payer moins. Ce dispositif ne s’adresse pas à tous les contribuables, mais il mérite d’être connu.

Une option peu connue pour réduire sa taxe foncière

Le site impots.gouv.fr rappelle qu’un propriétaire peut demander un plafonnement de sa taxe foncière si celle-ci représente plus de la moitié de ses revenus annuels. Ce cas est rare, mais il peut concerner des personnes ayant un bien immobilier de grande valeur et des revenus modestes.

Pour pouvoir bénéficier de ce plafonnement, il faut remplir trois conditions essentielles :

1. Le logement concerné doit être votre résidence principale.

2. Vous ne devez pas avoir été assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) l’année précédente.

3. Votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) de l’an dernier doit rester en dessous des plafonds fixés par l’administration :

29 815 € pour la première part,

6 966 € pour la première demi-part supplémentaire,

5 484 € à partir de la deuxième demi-part.

A lire aussi > Connaître les vrais prix de l’immobilier en France, c’est désormais possible et gratuit

Comment procéder pour profiter de cette réduction ?

Pour demander ce plafonnement, vous devez contacter votre centre des finances publiques. Il faut remplir un formulaire spécifique et joindre plusieurs justificatifs (revenus, avis d’imposition, etc.).

Le Trésor public précise que la demande doit être déposée dès que vous recevez votre avis de taxe foncière et au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Autrement dit, il vaut mieux ne pas attendre la dernière minute.

Cette année, la taxe foncière continue d’augmenter dans la plupart des villes françaises. En moyenne, un logement de 70 m2 coûte désormais 118 euros par mois, contre 113 euros l’an passé.

Certaines villes se distinguent particulièrement par leurs montants élevés. C’est le cas de Nîmes, Le Havre, Perpignan et Saint-Étienne, où le poids de la taxe foncière dépasse souvent la moyenne nationale, notamment quand on le compare aux mensualités d’emprunt immobilier.

Source : Impots.gouv