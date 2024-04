Téléchargement illégal : ces 12 sites de piratage musical ont été fermés, les autorités ne rigolent plus

Les autorités bulgares ne rigolent plus et en partenariat avec Interpol, elles ont fait fermer 12 sites de téléchargement musical illégaux. La justice ne prend plus de gants face à ces plateformes qui font perdre de l’argent aux ayants droit.

On parle constamment de la lutte des autorités comme les IPTV illégales et autres plateformes qui permettent d’accéder à du contenu vidéo. Mais le piratage de la musique cause également du tort aux ayants droit et une opération a été menée pour faire fermer 12 sites illégaux.

Les autorités ferment 12 sites de téléchargement musical illégaux

L’opération, supervisée par le bureau de procureur de Sofia en Bulgarie et menée par la GDBOP avec Europol en renfort, a fait fermer 12 sites de téléchargement musical illégaux. On y trouvait en téléchargement libre, gratuitement, des œuvres musicales protégées. Autant dire que les autorités ont frappé un grand coup en fermant ces plateformes vers lesquelles se tournaient énormément d’internautes pour pirater de la musique.

D’autant plus qu’à l’ère du numérique, dégager de l’argent de sa musique n’est pas forcément aisé. Certes, Spotify ou Deezer permettent une large exposition mais beaucoup d’artistes se plaignent de la faible rémunération, peu équitable. Les sites illégaux leur ajoutent une difficulté supplémentaire pour dégager des gains de leur activité musicale puisque tout le monde n’est pas Taylor Swift ou Beyoncé.

Quels sites ont été fermés par les autorités ?

Les 12 sites affichent désormais un message qui indiquent qu’ils ont été fermés par les autorités pour non-respect du droit d’auteur. Bien évidemment, comme chaque fois que de telles plateformes sont closes par les autorités, on s’attend à en voir d’autres apparaître dans la foulée. Telle une hydre, couper l’une des têtes en fait repousser d’autres jusqu’à l’infini.

Torrent Freak nous partage la liste de ces sites qui n’existent plus puisque fermés par les autorités :

downloadmp3bg.com

baixarmp3gratis.com

tekstove.org

mp3pesme.com

mp3piosenki.com

descarca-muzica.com

indirsarki.com

mp3kostenlos.com

mp3hitove.com

mp3greek.gr

xn--3-wtbj.net

mp3aghani.com

