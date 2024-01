Téléchargement illégal : voici les 10 films les plus piratés du moment

Le piratage de films est une pratique courante sur Internet, qui révèle les goûts et les tendances des internautes. Chaque semaine, un classement des films les plus téléchargés illégalement sur les sites torrent est établi. Quels sont les films les plus piratés en janvier 2024 ? Voici notre analyse.

Les films les plus piratés du moment

TL;DR Le classement des films les plus piratés en janvier 2024 est dominé par The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes et Rebel Moon.

Plusieurs films sortis en salles en 2023 figurent également dans le classement, comme Aquaman and the Lost Kingdom ou Killers of the Flower Moon.

Alors que la France est championne en termes de téléchargement illégal, chaque semaine, le site TorrentFreak publie le classement des films les plus téléchargés illégalement sur les sites torrent. Ce classement donne un aperçu des tendances du piratage, mais notez qu’il ne reflète pas nécessairement la popularité ou la qualité de ces films.

Quels sont les films les plus piratés en janvier 2024 ?

Pour la semaine du 8 janvier 2024, le classement des films les plus piratés est donc le suivant :

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (note iMDB 7.1) Rebel Moon: Part One – A Child of Fire (note iMDB 5.8) Oppenheimer (note iMDB 8.5) Killers of the Flower Moon (note iMDB 7.9) The Creator (note iMDB 6.6) Aquaman and the Lost Kingdom (note iMDB 6.0) Eileen (note iMDB 6.8) The Bricklayer (note iMDB 5.1) Barbie (note iMDB 6.9) The Family Plan (note iMDB 6.3)

On note tout d’abord la présence de deux films qui étaient très attendus, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes et Oppenheimer. Ces deux films sont de véritables succès critiques et ont bénéficié d’une importante campagne marketing.

On observe également la présence de Rebel Moon: Partie 1 – Enfant de feu, qui se sera fait descendre par la critique avec un faible score de 27 % sur le site Rotten Tomatoes. Les critiques n’auront pas été tendres avec le blockbuster de Netflix signé Zack Snyder. Le film Barbie, qui aura provoqué une pénurie de peinture rose à l’international, figure en bas du classement.

Enfin, on note la présence de plusieurs autres films qui ont déjà été diffusés en salles, tels que le dernier Aquaman, qui aura essuyé une pluie de critiques négatives, et Killers of the Flower Moon, qui aura reçu de nombreuses éloges. Ces films sont susceptibles d’avoir été téléchargés par des personnes qui souhaitent les regarder à nouveau, ou qui n’ont peut-être pas pu les voir au cinéma.