Téléchargement illégal : voici les 10 films les plus piratés fin janvier

Alors que la France est l’un des leaders mondiaux du téléchargement illégal de films, TorrentFreak publie chaque semaine un classement des films les plus piratés. Alors, quels sont les films les lus téléchargés illégalement en cette fin de mois de janvier 2024 ? On fait le tour.

Téléchargement illégal : les films du moment © DR

La France est l’un des pays qui télécharge le plus de films illégalement au monde. Chaque semaine, le site TorrentFreak publie un classement des films les plus téléchargés sur les sites de torrent. Ce classement donne une indication des tendances du piratage, mais il ne reflète pas nécessairement la popularité ou la qualité des films.

Quels sont les films les plus piratés fin janvier 2024 ?

Les films les plus piratés pour la semaine se terminant le 22 janvier 2024 sont :

The Marvels (note iMDB 5.7) Napoleon (note iMDB 6.5) Wonka (note iMDB 7.3) Oppenheimer (note iMDB 8.5) Aquaman and the Lost Kingdom (note iMDB 6.7) Killers of the Flower Moon (note iMDB 7.9) Lift (note iMDB 5.5) The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (note iMDB 7.1) Barbie (note iMDB 6.9) Rebel Moon: Part One – A Child of Fire (note iMDB 5.8)

The Marvels est le dernier film de la franchise qui met en scène les super-héroïnes Captain Marvel, Ms. Marvel et Photon. Le film était très attendu par les fans, mais est vite devenu un véritable fiasco pour certains à cause de son manque d’originalité et son agenda politique. Le film a été diffusé en exclusivité sur Disney+, ce qui a incité de nombreux pirates à le télécharger illégalement pour éviter de payer un abonnement.

Napoleon est un biopic historique sur la vie de Napoléon Bonaparte, réalisé par Ridley Scott et interprété par Joaquin Phoenix. Le film a été salué par la critique pour sa reconstitution fidèle et sa performance magistrale de l’acteur principal. Le film a été distribué par Netflix, ce qui a également favorisé le piratage par ceux qui n’ont pas accès à la plateforme de streaming.

On retrouve ensuite Wonka, une comédie musicale fantastique qui raconte les origines du célèbre chocolatier Willy Wonka. Les premiers avis ont salué l’excellente performance de Timothée Chalamet, mais pas le film.

Deux films très attendus restent présents sur le top 10 en cette fin de mois, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes et Oppenheimer. De véritables succès critiques qui auront bénéficié d’une importante campagne marketing.