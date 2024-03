Meilleur smartphone haut de gamme 2024 : quel modèle acheter ? 

Top 3 des smartphones haut de gamme

Choisir le meilleur smartphone haut de gamme est loin d’être une tâche aisée. Le marché regorge de références entre les iPhone d’Apple et les Galaxy S24, sans oublier des fabricants comme Google ou Xiaomi qui proposent également des produits très innovants. Quoiqu’il arrive pour se procurer l’un de ces appareils, il est quasiment obligatoire de débourser plus de 1000 euros. C’est pourquoi il est crucial de se renseigner en amont pour faire un choix avisé. En effet, dans cette catégorie, les critères de sélection sont nombreux.

Tout d’abord, l’expérience utilisateur va différer entre iOS et Android. Ensuite, certains sont très performants en photo tandis que d’autres ont misé sur la puissance pour être de véritables mobiles dédiés au gaming. De même, l’autonomie, le format et la qualité d’affichage sont des facteurs essentiels à prendre en compte. Nous avons basé ce guide d’achat sur des téléphones testés par nos soins afin de vous aider à trouver votre futur modèle. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones premium.

Galaxy S24 Ultra, le champion de la photo sous Android

Galaxy S24 Ultra Le champion de la photo sous Android

Excellentes performances (Snapdragon 8 Gen 3) Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Solide autonomie

Solide autonomie Qualité des photos de jour et de nuit

Qualité des photos de jour et de nuit Certifié IP68

Certifié IP68 Stylet intégré On n’aime pas Charge peu rapide

Charge peu rapide Disparition des bords incurvés

Le Samsung Galaxy S24 Ultra avec sa superbe fiche technique et ses fonctionnalités IA se positionne comme l’un, si ce n’est le meilleur smartphone haut de gamme du marché. En effet, il possède une imposante dalle OLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le tout offre une superbe qualité d’affichage et un grand confort d’utilisation.

Sinon, il est équipé du fameux SoC Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de ram. En résumé, il ne manque absolument pas de puissance. Pour la partie photo, nous retrouvons un ensemble de 4 capteurs, dont un principal de 200 Mpx. Ce dernier est accompagné par un ultra-grand-angle de 12 Mpx et deux téléobjectifs de respectivement 10 et 50 Mpx. La qualité des photos de jour est exceptionnelle, et les clichés de nuit ne sont pas en reste. En bref, c’est un des meilleurs smartphones dans cet exercice.

Enfin, sa batterie de 5000 mAh assure une solide autonomie. D’après nos tests, il est possible de l’utiliser environ 2 jours sans avoir à le recharger. Pour finir, il faut plus d’une heure pour faire le plein de la batterie avec son chargeur 45W. Un résultat peu convaincant, à la vue de ce que proposent certains concurrents.

iPhone 15 Pro Max, tout simplement le meilleur iPhone

9/10 iPhone 15 Pro Max Tout simplement le meilleur iPhone

Superbe qualité d’affichage Excellentes performances (A17 Pro)

Excellentes performances (A17 Pro) Volet photo très réussi

Volet photo très réussi Très bonne autonomie

Très bonne autonomie L’arrivée de l’USB-C

L’arrivée de l’USB-C Bouton personnalisable On n’aime pas Charge lente

Charge lente Risque de chauffe du A17 Pro

Si vous êtes un habitué de l’écosystème Apple, alors pour vous l’iPhone 15 Pro Max est sans conteste le meilleur smartphone haut de gamme. En effet, l’écosystème iOS est toujours optimisé pour fonctionner avec les appareils de la marque, comme les AirPods. Plus dans le détail, il est équipé d’une dalle OLED Super Retina XR de 6,7 pouces. De plus, ce modèle possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Comme toujours avec les produits du fabricant, la qualité d’affichage se révèle excellente. Sinon, sous le capot, nous retrouvons la puce A17 Pro. Cette dernière couplée avec 8 Go de mémoire vive, offre une puissance impressionnante. En bref, c’est le plus puissant des iPhone. Pareil pour la partie photo où cet appareil se positionne comme le meilleur photophone d’Apple. Il est équipé d’un ensemble de 3 capteurs. Pendant nos tests, nous avons noté une nette amélioration des clichés par rapport à la génération précédente (iPhone 14 Pro Max).

Dernier point, sa batterie de 4422 mAh assure une solide autonomie. Lors de nos tests, il a tenu plus de 20 heures en streaming vidéo 4K. Soit un résultat plus qu’honorable. Seul bémol, il faut compter 1h45 pour le recharger à 100%.

Honor Magic 6 Pro, la meilleure alternative à Samsung et Apple

9,5/10 Honor Magic 6 Pro La meilleure alternative à Samsung et Apple

Nous arrivons désormais sur les smartphones chinois haut de gamme avec le récent Honor Magic 6 Pro. Il se positionne comme une alternative intéressante vis-à-vis des leaders du secteur. En effet, il possède une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Cette dernière offre un bon niveau de luminosité et une grande fluidité d’image.

Ensuite, il est lui aussi équipé du fameux processeur Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de ram sur ce modèle. Vous vous en doutez, c’est un mobile puissant adapté pour tous les usages et notamment pour le gaming. Il n’est également pas en reste sur la partie photo. Son module comprend 3 capteurs, dont un grand angle et un ultra grand angle de 50 Mpx chacun. De plus, il embarque un impressionnant téléobjectif de 180 Mpx. Le tout est complété par une caméra de frontal de 50 Mpx. L’ensemble lui permet de se placer comme un des meilleurs photophones du marché.

Pour finir, il possède une imposante batterie de 5600 mAh lui conférant une excellente autonomie. Sur ce point, il obtient d’excellents résultats par rapport à ses concurrents du segment haut de gamme. Sinon, il faut environ 40 minutes pour le recharger à 100%.

OnePlus 12, le smartphone premium à moins de 1000 euros

OnePlus 12 Le smartphone premium à moins de 1000 euros

Le fabricant chinois avait déjà marqué les esprits avec son très bon OnePlus 11. Avec son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 12, la marque a bien amélioré la recette. De plus, il possède un tarif maîtrisé pour sa catégorie.

Tout comme les autres appareils premium de cette année, il est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci est épaulé par 16 Go de ram, pour offrir un maximum de fluidité. Sinon, il dispose d’une dalle Amoled de 6,8 pouces rafraîchie à 120 Hz. À titre de comparaison, la taille d’écran est proche de celle du S24 Ultra ce qui offre un grand confort d’utilisation. D’autre part, son module photo se compose de 3 capteurs, dont un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand angle de 64 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx. Dans l’ensemble, la qualité des clichés est très bonne.

Cependant, sur cette partie, il n’est pas vraiment au niveau des autres appareils de notre sélection. Enfin, sa batterie de 5400 mAh lui permet de tenir presque 2 jours sans avoir à le recharger. Sinon, son chargeur de 100W lui rend 100% d’autonomie en seulement 30 minutes. C’est un très bon résultat.

Asus ROG Phone 8 Pro, le haut de gamme dédié au gaming

Asus ROG Phone 8 Pro Le haut de gamme dédié au gaming

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme dédié au gaming, alors nous ne pouvons que vous conseiller l’Asus ROG Phone 8 Pro. Sans surprise, c’est un monstre de puissance avec son SoC Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 16 Go de ram. Il existe même une version avec 24 Go de mémoire vive ! Dans tous les cas, il est à l’aise pour faire fonctionner n’importe quel jeu mobile, même les plus gourmands en ressources.

D’autre part, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement variable et pouvant atteindre 165 Hz. En bref, il n’y a rien à redire sur cette partie. Le module photo comprend lui un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Même si sa vocation première n’est pas d’être un photophone, il faut reconnaître qu’il se débrouille plus que bien dans cet exercice. Seul bémol, la batterie est passée de 6000 mAh à 5500 mAh sur ce nouveau modèle.

Dans les faits, lors de notre test, il a assuré une autonomie d’environ 18 heures contre 20 heures par rapport à son prédécesseur. Dans tous les cas, le résultat est plus que correct. Enfin, il faut compter presque une heure pour le recharger à 100%.

Google Pixel 8 Pro, le smartphone haut de gamme par Google

Google Pixel 8 Pro Le smartphone haut de gamme par Google

Google est également présent dans le secteur des smartphones premium avec son Pixel 8 Pro. Sans être complètement au niveau de ses concurrents d’Apple et de Samsung, on note tout de même la très bonne intégration des fonctionnalités liées à l’IA. Dans tous les cas, ce modèle ne manque absolument pas de puissance grâce à la nouvelle puce de la marque, le Google Tensor G3.

Celui-ci est épaulé par 12 Go de ram, mais une nouvelle fois, l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra restent mieux équipés. Sinon, il dispose d’une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’ensemble offre une grande fluidité d’image. Mais le point où l’on attend ce mobile au tournant, c’est du côté de la photo. Son module se compose de 3 capteurs, dont un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand angle de 38 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. De jour, comme de nuit, il est capable de prendre des clichés de grande qualité. Pour conclure, sa batterie de 5000 mAh assure une solide autonomie.

D’ailleurs, le smartphone a tenu environ 14 heures en streaming vidéo, ce qui est un bon résultat. Enfin, il faut environ 1h30 pour le recharger à 100% avec son chargeur 30W.

Galaxy Z Fold 5, le meilleur smartphone pliable

Galaxy Z Fold5 Le meilleur smartphone pliable

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons un smartphone pliable de haute volée, le Samsung Galaxy Z Fold 5. Dans la catégorie des appareils pliants en « Fold », il est sans conteste l’un des meilleurs appareils. Même s’il faut reconnaître que le Honor Magic V2 est également un produit très convaincant.

Dans tous les cas, il dispose d’un écran externe de 6,2 pouces avec taux de rafraîchissement variable entre 48 et 120 Hz. Pour la partie interne, vous pouvez compter sur une dalle 7,6 pouces avec rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. L’ensemble offre un rendu impressionnant et donne presque l’impression d’avoir une tablette entre les mains. Pour finir, le fabricant annonce une durabilité de 300.000 ouvertures. Sinon, il est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui offre de bonnes performances à l’appareil.

Il possède également un ensemble de 3 capteurs pour la photo. Sur ce point, il n’est pas au niveau des autres appareils de notre sélection, mais il faut reconnaître que les clichés sont d’une assez bonne qualité. Enfin, il embarque une batterie de 4420 mAh qui garantit une autonomie d’environ 12 heures d’après nos tests. Dans l’ensemble, le résultat est correct. Il faut environ 1h20 pour recharger le smartphone à 100%.

🤔 Quelle est la meilleure marque de smartphone haut de gamme ?

Actuellement, c’est Samsung avec son Galaxy S24 Ultra et Apple avec son iPhone 15 Pro Max qui dominent le secteur des smartphones premium. Pour autant, il est difficile de dire quelle marque est littéralement la meilleure. En réalité, avant d’acheter son appareil, il faut prendre en compte l’écosystème que l’on utilise avec nos autres objets comme les écouteurs.

Si vous êtes un utilisateur Android, alors les meilleurs smartphones haut de gamme pour vous sont ceux de Samsung. L’inverse est également vrai pour les habitués d’iOS possédant une Apple Watch ou des AirPods. Pour finir, notons que les fabricants chinois comme Xiaomi ou Honor n’ont de cesse de s’améliorer chaque année dans ce segment. Plus le temps passe et plus la qualité de leurs smartphones se rapproche de ceux de Samsung et Apple.

🤩 Pourquoi acheter un smartphone premium ?

Si vous avez le budget pour dépenser 1000 euros dans un smartphone, alors il n’y a pas à hésiter à acheter un produit premium. En effet, les smartphones haut de gamme ne font presque pas si ce n’est aucune concession au niveau des caractéristiques. Dans cette tranche de prix, on trouve des produits performants, avec une solide autonomie et une superbe qualité d’affichage. La partie photo va varier d’un modèle à l’autre, mais dans l’ensemble, ils font partie des meilleurs appareils du marché.

D’ailleurs, les photophones les plus réussis ont tous des tarifs dépassant les 1000 euros. En bref, vous allez profiter de la meilleure expérience possible avec l’un ou l’autre des smartphones de notre comparatif.

📸 Quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme pour prendre des photos ?

Tous les smartphones premium sont excellents en photographie, cependant, certains excellent plus que d’autres. En effet, le Galaxy S24 Ultra est, selon nos tests, le meilleur photophone du marché. D’autre part, certains appareils comme le Google Pixel 8 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max sont capables de rivaliser avec le modèle de Samsung. Les produits des fabricants chinois possèdent également des capteurs de qualité, mais ne sont pas encore totalement au niveau de leurs concurrents.

