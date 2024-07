Comment créer vos emojis personnalisés sur Android ou iPhone ?

Les emojis proposés par votre téléphone ne vous suffisent plus ? Sachez que vous pouvez ajouter des émoticônes qui vous ressemblent sur votre clavier. Pour importer et utiliser ces emojis personnels, il y a une application spéciale.

Les emojis sont plus que de simples icônes : ils sont un outil pour exprimer nos émotions. Il en existe déjà des centaines, et pourtant, la demande pour qu’ils soient toujours plus personnalisés et adaptés aux nuances de nos communications quotidiennes continue de croître. Les emojis standard ne suffisent plus à capturer la complexité et la richesse de nos interactions.

Malgré la vaste gamme d’emojis disponibles, les utilisateurs recherchent toujours des façons différentes et plus précises de refléter non seulement une émotion ou une action, mais aussi leur identité, leur culture, et même leur humour. Et avec des innovations telles qu’Emoji Kitchen sur Android et les Memojis sur iPhone, il est désormais possible de personnaliser ces petits symboles dans cet objectif. Découvrez comment créer des emojis personnalisés sur Android et iPhone.

Créer des emojis personnalisés sur Android

Gboard et sa fonction “Emoji Kitchen”

Emoji Kitchen est une fonctionnalité spécifique à Android développée par Google pour son clavier Gboard. Elle permet aux utilisateurs possédant l’application de mélanger différents emojis pour créer des combinaisons uniques. Par exemple, vous pouvez combiner un emoji de rose rouge avec un cœur violet pour créer un nouvel emoji de rose violette. Les possibilités sont presque infinies.

Emoji Kitchen via Google

Sur Android le principe est simple : lorsque vous sélectionnez un emoji, Gboard suggère automatiquement des mashups d’emojis que vous pouvez choisir et envoyer dans vos messages. Cette fonctionnalité exploite l’intelligence artificielle pour générer des variations amusantes et parfois surprenantes. Sur smartphone, Emoji Kitchen est uniquement disponible sur les appareils Android qui utilisent Gboard. Cependant, tous les utilisateurs de Google peuvent s’en servir en passant par n’importe quel navigateur web.

Emoji Kitchen via Android

Comment installer Gboard sur mobile ?

Téléchargez l’application Gboard sur Google Play Store

sur Google Play Store Ouvrez les paramètres de votre téléphone et accédez à la section “Paramètres” de votre appareil.

et accédez à la section “Paramètres” de votre appareil. Choisissez le clavier Gboard dans Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier virtuel > Gérer les claviers et activez Gboard.

dans Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier virtuel > Gérer les claviers et activez Gboard. Choisissez Gboard comme clavier par défaut : Quand vous ouvrez une application nécessitant la saisie de texte, touchez et maintenez l’icône de globe ou d’engrenage du clavier pour sélectionner Gboard.

Créer des emojis à partir de son visage avec Samsung

Certains parmi vous ont peut-être connu les “Emoji Minis” de Gboard qui permettaient de créer des emojis personnalisés à partir de selfies. Cette fonctionnalité a été été supprimée fin 2021 alors que Google se concentrait sur d’autres aspects de Gboard, notamment l’Emoji Kitchen

Cependant, la marque Samsung propose une fonctionnalité similaire appelée AR Emoji. Elle permet de scanner votre visage pour créer un avatar personnalisé. Vous pouvez ensuite utiliser cet avatar pour créer des photos et des vidéos amusantes ou l’envoyer comme emoji dans vos messages. Cette fonction est directement intégrée dans les smartphones Samsung et est accessible via l’application AR Zone dans l’onglet “Studio AR Emoji”.

Créer des emojis personnalisés sur Apple

Les Memojis

Les Memojis d’Apple sont des avatars personnalisés qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour capturer et animer les expressions faciales des utilisateurs en temps réel. Disponibles sur les appareils iOS, les Memojis permettent aux utilisateurs de créer un personnage numérique qui leur ressemble ou qui représente une version fantaisiste d’eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent ajuster divers aspects de leur Memoji, y compris la couleur de peau, la coiffure, les traits du visage, et les accessoires comme les lunettes et les chapeaux.

Une fois créés, les Memojis peuvent être utilisés dans diverses applications Apple, notamment Messages et FaceTime, permettant aux utilisateurs d’envoyer des messages animés ou d’utiliser leurs avatars lors d’appels vidéo.

Comment utiliser les Memojis ?

Ouvrez l’application Messages .

. Choisissez une conversation ou créez en une nouvelle

une conversation ou créez en une nouvelle Touchez l’icône « + » au-dessus de votre clavier

au-dessus de votre clavier Faites défiler jusqu’à trouver la fonctionnalité “ Memoji “

“ Créez un avatar à votre image

Les emojis personnalités sur iPhone, bientôt une réalité ?

Prochainement, iOS 18 va introduire une fonctionnalité similaire à l’Emoji Kitchen d’Android appelée Genmoji. Elle permettra aux utilisateurs de créer des emojis personnalisés grâce à l’intelligence artificielle. Cette nouvelle fonction, partie intégrante des Apple Intelligence features, offrira une manière innovante et personnelle d’exprimer des émotions et des idées directement depuis le clavier iPhone.

Le principe de Genmoji est simple : vous tapez une description de ce que vous souhaitez voir représentée en emoji, et l’outil génère une image correspondante que vous pouvez ensuite utiliser dans vos messages et autres communications. Par exemple, vous pourriez demander un “T-Rex portant un tutu sur un skateboard”, et l’IA d’Apple créera cet emoji pour vous. Ce système est conçu pour étendre les capacités expressives des utilisateurs au-delà des emojis standards en permettant une personnalisation presque illimitée.

