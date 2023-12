Temu bientôt bloqué en France : que sait-on de cette possible interdiction ?

Temu a été lourdement épinglé par l’association 60 millions de consommateurs pour ses pratiques et autres produits de mauvaise qualité ou contrefaits. Et si le géant du e-commerce était interdit en France ? Il lui faudra sans doute se conformer à la loi française pour poursuivre son activité.

© TEMU

Depuis son lancement, Temu fait couler beaucoup d’encre. Il faut dire que des clients signalent être victimes d’arnaques tandis que l’application inquiète en termes de sécurité. Face à toutes ces polémiques, une interdiction en France pourrait avoir lieu comme le suggère 60 millions de consommateurs à travers une enquête qui succède à celle de Grizzly Research qui qualifie Temu de “menace pour les États-Unis”.

À lire > Temu : voici tout ce qu’il faut savoir sur ce site qui cartonne dans le monde

De graves manquements soulignés par 60 millions de consommateurs

Temu a beau essayer de redorer son image malgré une grande popularité en France, la polémique enfle et 60 millions de consommateurs en rajoute une couche. La qualité des produits est pointée du doigt par l’association avec des problèmes de sécurité. Par exemple, la plateforme vend une enceinte connectée qui n’est pas étanche, ce qui peut provoquer des accidents graves. De manière générale, les articles vendus là-bas sont considérés de mauvaise facture, ce qui explique également les prix très agressifs.

On retrouve aussi de nombreuses contrefaçons sur Temu comme la brosse à dents Y-Brush fabriquée à Lyon. Dans le reportage Temu : le nouveau géant chinois du e-commerce diffusé sur M6, le 9 octobre dernier, le dirigeant de l’entreprise lyonnaise se plaignait d’une copie vendue par la plateforme. Vous vous en doutez, elle est de très mauvaise qualité et inefficace. 60 millions de consommateurs souligne toutefois que les contrefaçons font le maximum pour s’éloigner des vrais produits et éviter les sanctions de la DGCCRF.

Le marketing très agressif de Temu est aussi pointé du doigt. On parle de fausses promotions avec d’énormes réductions factices, des ventes flash trompeuses, des alertes de faibles stocks et autres publicités envahissantes. Quant aux livraisons, elles peuvent prendre une éternité.

Temu doit se mettre en conformité pour poursuivre son activité

Alors Temu va-t-il être bloqué en France ? Tout dépend de la réponse que la plateforme chinoise apportera face à ces graves manquements soulignés par 60 millions de consommateurs et d’autres enquêtes. Comme Wish en son temps, si l’entreprise respecte la loi française, elle pourra continuer à vendre ses produits sur notre territoire.

Mais si Temu ne se met pas en conformité, l’interdiction administrative pointera sans doute le bout de son nez. On imagine que l’entreprise va tout faire pour continuer son activité chez nous en respectant la réglementation de la France.

Source : 60 millions de consommateurs